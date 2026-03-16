Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 20enne originario della Guinea, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Como in seguito all’aggravamento della misura cautelare a suo carico. Il giovane, irregolare sul territorio, era stato più volte giudicato per reati contro la persona tra cui aggressione e porto di armi improprie. L’arresto è avvenuto ieri sera nei pressi dell’ospedale di San Fermo della Battaglia, dopo che il giudice aveva disposto la custodia cautelare in carcere.

Un arresto a Como

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è conclusa nella serata di ieri, quando una volante ha individuato il giovane nei pressi dell’ospedale di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como.

Il ragazzo, di origine guineana e con precedenti penali, risultava già destinatario di un provvedimento di divieto di dimora nella provincia di Como a seguito di numerosi episodi di reati contro la persona.

La sequenza dei reati contestati

Negli ultimi tempi il 20enne si era reso protagonista di diversi episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In particolare, qualche settimana fa aveva aggredito una guardia giurata addetta alla sicurezza interna dell’ospedale S. Anna.

In un’altra occasione era stato sorpreso nella zona del cimitero monumentale di Como mentre era in possesso di due taglierini, configurando così il porto di armi improprie.

Le decisioni del Tribunale

Per questi episodi il giovane era stato più volte giudicato in Tribunale con il rito del direttissimo, riportando condanne e la conseguente applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Como.

Tuttavia il 12 marzo scorso il giudice ha esaminato nuovamente il fascicolo relativo al 20enne e ha deciso di aggravare la misura, disponendo la custodia cautelare in carcere.

L’arresto nei pressi dell’ospedale

Ieri sera una pattuglia della Polizia di Stato ha rintracciato il giovane nei pressi dell’ospedale di San Fermo della Battaglia.

Durante il controllo dei documenti è emersa la presenza della misura cautelare appena disposta. Il 20enne è stato quindi condotto in Questura per le notifiche di rito e, successivamente, trasferito presso la Casa Circondariale di Como.

IPA