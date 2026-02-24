Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato alla cattura di un giovane di 28 anni a Lusciano, in provincia di Caserta. L’uomo è stato fermato per aver violato la misura della sorveglianza speciale, alla quale era sottoposto per motivi di sicurezza pubblica, ed è stato trovato in possesso di arnesi da scasso.

L’operazione a Lusciano (Caserta)

L’arresto è avvenuto nella giornata di ieri nel comune di Lusciano, in provincia di Caserta. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa hanno individuato il giovane durante i consueti controlli sul territorio. Il ragazzo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Mugnano di Napoli, è stato sorpreso fuori dal territorio consentito.

Alla vista dei poliziotti il ventottenne ha cercato di allontanarsi rapidamente tentando di sottrarsi al controllo. Ne è nato un breve inseguimento tra le campagne circostanti, al termine del quale gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Una volta fermato, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale.

Arnesi da scasso e denuncia

Durante la perquisizione gli operatori hanno rinvenuto alcuni arnesi atti allo scasso. Per questo motivo, oltre all’arresto per l’inosservanza della misura di prevenzione, il ragazzo è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Dopo le formalità di rito il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Inoltre, nei suoi confronti è stato avviato il procedimento per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Lusciano.

