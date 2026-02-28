Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e inosservanza del Foglio di Via, questo il bilancio di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato nella parte bassa di Frosinone. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante hanno fermato il soggetto già destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dal Questore di Frosinone nell’ottobre 2024.

L’operazione a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è inserito nell’ambito delle attività ordinarie di controllo del territorio, finalizzate a prevenire e contrastare la crescita dei reati nella zona.

Durante uno dei consueti servizi di pattugliamento la Squadra Volante della Questura ha proceduto al controllo di un uomo di circa 40 anni residente nella provincia. Il soggetto è risultato destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Frosinone, provvedimento emesso dal Questore nell’ottobre 2024 e valido per 2 anni. Nonostante il divieto, l’uomo si trovava ancora nel territorio comunale, violando così le disposizioni imposte dall’autorità.

Il controllo e il rinvenimento delle sostanze

Nel corso dell’identificazione gli agenti hanno effettuato una verifica più approfondita, che ha permesso di scoprire che il soggetto era in possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare, sono stati trovati con lui cocaina e hashish, circostanza che ha portato alla denuncia per detenzione di sostanza stupefacente.

Il contesto dei controlli nel capoluogo

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati messe in atto dalla Polizia di Stato nella parte bassa del capoluogo. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti sul territorio.

Il provvedimento del Foglio di Via

Il Foglio di Via Obbligatorio rappresenta una misura di prevenzione personale disposta dal Questore, che impone a determinati soggetti di allontanarsi da un determinato comune per un periodo stabilito. Nel caso specifico, il provvedimento era stato emesso dal Questore della Provincia di Frosinone nell’ottobre 2024 e aveva validità di 2 anni.

