Viola la detenzione domiciliare e viene ritrovato a Frosinone, il provvedimento dopo la segnalazione
Un uomo è stato denunciato a Frosinone per aver violato la detenzione domiciliare, scoperto assente durante i controlli della Polizia.
Una denuncia per violazione della detenzione domiciliare, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Frosinone. Nella giornata di ieri, un uomo residente nel capoluogo è stato segnalato all’Autorità giudiziaria dopo essere stato trovato assente dal proprio domicilio, in violazione delle prescrizioni imposte.
- L'intervento a Frosinone
- La violazione delle prescrizioni
- La denuncia e le conseguenze
- Il contesto dei controlli a Frosinone
L’intervento a Frosinone
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volanti hanno effettuato due controlli nell’arco di mezz’ora durante la notte del 5 giugno.
L’operazione rientrava nei servizi mirati a verificare il rispetto delle misure cautelari disposte dall’Autorità giudiziaria nei confronti di soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale.
La violazione delle prescrizioni
Durante i controlli, i poliziotti hanno riscontrato che l’uomo, sottoposto a detenzione domiciliare, non si trovava nella propria abitazione.
La misura impone l’obbligo di permanenza presso il domicilio e vieta qualsiasi uscita non autorizzata dall’Autorità giudiziaria. Nonostante ciò, l’uomo risultava assente in entrambe le verifiche, effettuate a breve distanza di tempo l’una dall’altra.
La denuncia e le conseguenze
L’inosservanza del provvedimento ha portato alla denuncia dell’uomo in stato di libertà. La Polizia ha segnalato il caso all’Autorità giudiziaria, che valuterà la posizione dell’indagato secondo le procedure di legge.
Come ricordato nel comunicato, la persona coinvolta è attualmente solo indiziata di reato e la sua responsabilità sarà accertata solo al termine del processo, in ossequio al principio di presunzione di innocenza.
Il contesto dei controlli a Frosinone
L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di controllo svolte regolarmente dalla Polizia di Stato a Frosinone per garantire il rispetto delle misure cautelari e la sicurezza della collettività.
Le verifiche, spesso effettuate anche nelle ore notturne, mirano a prevenire e reprimere comportamenti che possano costituire reato o mettere a rischio l’ordine pubblico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.