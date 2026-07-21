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Una donna stata arrestata a Rieti per violazione di domicilio aggravata dopo aver tentato di introdursi nell’abitazione di un uomo, nonostante fosse sottoposta a una misura cautelare di divieto di avvicinamento. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno sorpreso la donna mentre cercava di forzare una finestra. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, come comunicato dalle forze dell’ordine.

L’intervento a Rieti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza (NUE) da parte della vittima, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver notato il tentativo di intrusione da parte di una persona a lui nota.

Una pattuglia della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti è intervenuta prontamente presso l’abitazione dell’uomo. Gli agenti hanno colto la donna mentre era ancora intenta a forzare la serratura di una finestra utilizzando un posacenere. La donna è stata bloccata prima che riuscisse a entrare nell’appartamento.

Precedenti e motivazioni

Dagli accertamenti svolti dagli operatori è emerso che la stessa donna, già in passato, si era introdotta abusivamente nell’abitazione della vittima.

Il movente sarebbe stato il desiderio di instaurare una relazione sentimentale con l’uomo, nonostante i ripetuti rifiuti di quest’ultimo.

Misure cautelari e provvedimenti precedenti

La donna era già destinataria di una misura cautelare emessa dal Tribunale di Rieti, che prevedeva il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia Giudiziaria.

Tale provvedimento era stato adottato anche in considerazione dei precedenti della donna, gravata da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti, oltre a essere destinataria di un Avviso Orale del Questore.

L’arresto e le conseguenze

A seguito della violazione della misura cautelare e del tentativo di violazione di domicilio aggravata, la donna è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato.

Successivamente, è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale, che ha disposto la traduzione presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

IPA