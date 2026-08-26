Viola la sorveglianza speciale e aggredisce la ex compagna a Faenza, il provvedimento contro un 52enne
Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Faenza per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della ex compagna.
Un arresto per maltrattamenti e lesioni personali aggravate, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Faenza. Un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in carcere dopo aver violato la misura di sorveglianza speciale che gli vietava di avvicinarsi alla ex compagna.
- L'operazione a Faenza
- Il profilo dell'arrestato: precedenti e misure di prevenzione
- Divieto di avvicinamento e violazione delle prescrizioni
- L'esito dell'attività investigativa
L’operazione a Faenza
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di ieri il personale del Commissariato P.S. di Faenza ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Il provvedimento, emesso dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, ha riguardato un uomo indagato per maltrattamenti e lesioni personali aggravate ai danni della ex compagna.
Il profilo dell’arrestato: precedenti e misure di prevenzione
L’uomo, un cittadino italiano di 52 anni, era già gravato da precedenti di polizia e aveva subito una condanna alcuni anni fa per maltrattamenti nei confronti della ex-moglie.
Nei giorni scorsi, era stato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale provvisoria d’urgenza, disposta ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.lgs.159/2011 (cosiddetto codice antimafia) dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bologna, su proposta del Questore di Ravenna.
Divieto di avvicinamento e violazione delle prescrizioni
La misura di sorveglianza speciale prevedeva per l’uomo il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati.
Nonostante ciò, il soggetto è stato indagato per aver violato tali prescrizioni, aggravando la propria posizione con nuovi episodi di maltrattamenti e lesioni.
L’esito dell’attività investigativa
Al termine delle indagini e delle attività di polizia, il 52enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Ravenna.
L’operazione, condotta in stretta collaborazione tra il Commissariato di Faenza e la Procura della Repubblica, si inserisce nell’ambito delle iniziative di contrasto alla violenza domestica e alla tutela delle vittime di reati contro la persona.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.