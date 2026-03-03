Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia per furto, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Rapallo (Genova), dove un giovane di 26 anni è stato fermato per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale e l’obbligo di dimora. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso con merce rubata in un supermercato e sarà giudicato con rito direttissimo.

Viola le restrizioni a Rapallo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, precisamente alle ore 15.18, in corso Assereto a Rapallo (Genova).

Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti nei pressi di un supermercato dove il personale addetto alla vigilanza aveva appena fermato un uomo sospettato di furto.

La dinamica dell’intervento

Secondo quanto ricostruito il giovane, un italiano di 26 anni già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza del supermercato dopo aver prelevato dagli scaffali diversi prodotti da bagno senza pagarli.

La refurtiva, per un valore totale di 27 euro, è stata immediatamente recuperata dagli agenti intervenuti sul posto.

Le verifiche e l’arresto

Durante le procedure di identificazione i poliziotti hanno accertato che a carico dell’uomo era in vigore una misura di sorveglianza speciale, con contestuale obbligo di dimora nel Comune di Chiavari. La presenza del giovane a Rapallo ha quindi rappresentato una violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Per questi motivi il 26enne è stato arrestato per la violazione delle prescrizioni relative alla sorveglianza speciale e denunciato per furto. L’uomo sarà giudicato questa mattina con rito direttissimo, come previsto dalla legge. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

