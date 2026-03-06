Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 36 anni originario dell’Ecuador, già condannato per rapina e sottoposto a misura alternativa, è stato arrestato dopo aver violato più volte le prescrizioni e aver tenuto comportamenti minacciosi verso le forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Novara, che ha eseguito l’ordine di carcerazione disposto dall’Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale cittadino.

Un arresto a Novara

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata odierna gli agenti hanno arrestato un uomo di 36 anni di origine ecuadoriana e residente in provincia di Novara.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in seguito a una condanna per rapina ai danni della compagna convivente, avvenuta nel 2020.

Revoca della misura alternativa e trasferimento in carcere

L’Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Novara ha deciso di revocare l’affidamento in prova ordinando la conduzione in carcere dell’uomo.

La decisione è stata presa a seguito di una serie di comportamenti ritenuti gravi: l’uomo avrebbe tenuto condotte minacciose e offensive nei confronti delle forze dell’ordine, aggravando la sua posizione.

Comportamenti ostili e violazione delle prescrizioni

Il 5 marzo, fuori dall’orario autorizzato, l’uomo è stato fermato dagli agenti della squadra volante mentre si trovava a bordo di un’autovettura insieme ad altri uomini.

In quell’occasione avrebbe mostrato particolare ostilità nei confronti degli agenti, rendendo difficoltosa e ritardando la redazione degli atti. Inoltre, avrebbe rivolto pesanti insulti agli operatori di polizia.

Precedenti episodi e diffida

Nei giorni precedenti al controllo del 5 marzo, l’uomo era già stato diffidato per essersi trovato fuori dall’abitazione in orario non autorizzato, senza fornire alcuna giustificazione valida.

Questo episodio si aggiunge a una serie di violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa. Un ulteriore episodio risale al 31 gennaio scorso, quando l’uomo è stato coinvolto in una lite in abitazione con la compagna. In quella circostanza la donna aveva riferito che il compagno aveva assunto un’eccessiva quantità di sostanze alcoliche, contribuendo a creare una situazione di tensione domestica.

Alla luce dei comportamenti reiterati e delle violazioni delle prescrizioni, l’Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Novara ha disposto la revoca dell’affidamento in prova e il trasferimento dell’uomo in carcere, ritenendo non più sostenibile la misura alternativa.

IPA