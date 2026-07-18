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Un 35enne ragusano è stato arrestato per maltrattamenti ai danni della convivente, a seguito di una decisione del Magistrato di Sorveglianza. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa dopo che sono emerse gravi violazioni delle prescrizioni imposte all’uomo nell’ambito della misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale.

L’intervento a Ragusa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando le Volanti della Questura di Ragusa sono intervenute per un presunto episodio di maltrattamenti nei confronti della convivente dell’uomo.

L’attività di controllo del territorio ha permesso agli agenti di raccogliere i primi elementi utili per avviare un’indagine più approfondita.

Gli approfondimenti investigativi

La Squadra Mobile ha poi condotto ulteriori accertamenti, avvalendosi sia delle dichiarazioni della persona offesa sia della documentazione sanitaria acquisita.

Questi elementi hanno fatto emergere gravi violazioni delle prescrizioni che erano state imposte al 35enne nell’ambito della misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale. Le prove raccolte hanno rafforzato il quadro accusatorio nei confronti dell’uomo.

Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza

Alla luce delle risultanze investigative, il Magistrato di Sorveglianza ha deciso di sospendere in via provvisoria l’affidamento al servizio sociale per l’indagato.

Contestualmente, è stato emesso l’ordine di carcerazione da parte della Procura della Repubblica di Ragusa.

L’arresto e la carcerazione

Ultimate le formalità di rito, il 35enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arresto rappresenta l’esito di un’attenta attività di controllo e di indagine da parte delle forze dell’ordine, che hanno agito per tutelare la vittima e garantire il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge.

IPA