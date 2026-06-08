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Una denuncia per violazione della misura di prevenzione e una sanzione amministrativa, questo il bilancio dell’intervento effettuato ieri sera dalla Polizia di Stato in Corso Carlo Alberto ad Ancona. Un uomo di origini straniere, in evidente stato di agitazione dovuto all’abuso di alcol, è stato fermato dagli agenti dopo aver infastidito alcuni passanti. L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli predisposti dalla Questura per prevenire fenomeni di inciviltà e illegalità nel capoluogo.

L’intervento ad Ancona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle ore 21.15, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in Corso Carlo Alberto.

Gli agenti della Squadra Volanti, una volta giunti sul posto, hanno individuato un uomo di origini extracomunitarie in evidente stato di agitazione, causato dall’abuso di sostanze alcoliche. Il soggetto stava infastidendo alcuni passanti, creando disagio tra i presenti.

Controlli e accertamenti: scatta la denuncia

Gli approfonditi controlli effettuati dagli agenti hanno permesso di accertare che l’uomo era destinatario di un provvedimento di DASPO urbano emesso dal Questore di Ancona.

Tale misura prevedeva il divieto di accesso e stazionamento sia in Corso Carlo Alberto che in via Giordano Bruno. La presenza dell’uomo in una delle aree interdette ha fatto scattare immediatamente la denuncia per la violazione della misura di prevenzione.

Sanzione per ubriachezza e intervento sanitario

Oltre alla denuncia per la violazione del DASPO, l’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per il suo stato di ubriachezza manifesta.

Considerate le condizioni psicofisiche alterate del soggetto, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale del 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno provveduto a trasportare l’uomo presso il locale nosocomio per le cure necessarie.

Controlli straordinari nel capoluogo

L’operazione di ieri si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Ancona. Nel corso dell’ultimo fine settimana, il personale dell’U.P.G.S.P. è stato impegnato in servizi di prevenzione e vigilanza per contrastare fenomeni di inciviltà e illegalità diffusa.

Solo nella giornata di ieri sono state controllate complessivamente 74 persone, con l’obiettivo di garantire una presenza costante e visibile sul territorio.

Obiettivi dei controlli: sicurezza e legalità

Il rafforzamento dei controlli, come sottolineato dalla Questura, mira a prevenire episodi di disturbo alla quiete pubblica e a contrastare comportamenti contrari alla legge.

L’intervento in Corso Carlo Alberto rappresenta un esempio concreto dell’attenzione riservata dalle forze dell’ordine alla sicurezza dei cittadini e al rispetto delle misure di prevenzione, come il DASPO urbano.

L’episodio di ieri sera conferma l’impegno della Polizia di Stato nel monitorare costantemente le aree più sensibili della città e nell’intervenire tempestivamente in caso di segnalazioni di comportamenti molesti o contrari alle normative vigenti. Grazie all’azione coordinata tra pattuglie e personale sanitario, è stato possibile gestire la situazione senza ulteriori conseguenze per l’ordine pubblico. L’attenzione resta alta, con controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini di Ancona.

IPA