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Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Modica per maltrattamenti in famiglia ed evasione dagli arresti domiciliari. L’arresto è stato eseguito dopo che l’uomo, già sottoposto a misura cautelare, ha nuovamente aggredito la moglie, nonostante il provvedimento restrittivo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Violenza domestica a Modica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto a seguito di una segnalazione riguardante episodi di maltrattamenti in ambito familiare.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è reso protagonista di comportamenti violenti nei confronti della moglie, episodi che si sono verificati anche in presenza del figlio minore.

L’arresto in flagranza e la misura cautelare

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica sono intervenuti prontamente e hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato del 40enne.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Contestualmente, è scattata anche una denuncia per il reato di lesioni personali, a seguito delle ferite riportate dalla vittima durante l’aggressione.

La nuova aggressione e la fuga dai domiciliari

Poche ore dopo l’applicazione della misura cautelare, l’uomo ha violato le prescrizioni lasciando la propria abitazione.

Si è recato presso la casa dell’ex moglie, dove ha nuovamente assunto comportamenti minacciosi e l’ha colpita al volto con alcuni schiaffi. Questo nuovo episodio di aggressione ha richiesto un ulteriore intervento delle forze dell’ordine.

Il secondo arresto e le ulteriori accuse

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica sono intervenuti tempestivamente anche in questa occasione, arrestando nuovamente il 40enne. Oltre all’evasione dagli arresti domiciliari, l’uomo è stato denunciato per il reato di minacce nei confronti della ex moglie.

Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

IPA