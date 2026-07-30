Viola le restrizioni e aggredisce fisicamente la moglie a Modica per l'ennesima volta, arrestato un 40enne
Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Modica per maltrattamenti in famiglia ed evasione dopo aver aggredito la moglie.
Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Modica per maltrattamenti in famiglia ed evasione dagli arresti domiciliari. L’arresto è stato eseguito dopo che l’uomo, già sottoposto a misura cautelare, ha nuovamente aggredito la moglie, nonostante il provvedimento restrittivo disposto dall’Autorità Giudiziaria.
- Violenza domestica a Modica
- L'arresto in flagranza e la misura cautelare
- La nuova aggressione e la fuga dai domiciliari
- Il secondo arresto e le ulteriori accuse
Violenza domestica a Modica
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto a seguito di una segnalazione riguardante episodi di maltrattamenti in ambito familiare.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è reso protagonista di comportamenti violenti nei confronti della moglie, episodi che si sono verificati anche in presenza del figlio minore.
L’arresto in flagranza e la misura cautelare
Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica sono intervenuti prontamente e hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato del 40enne.
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Contestualmente, è scattata anche una denuncia per il reato di lesioni personali, a seguito delle ferite riportate dalla vittima durante l’aggressione.
La nuova aggressione e la fuga dai domiciliari
Poche ore dopo l’applicazione della misura cautelare, l’uomo ha violato le prescrizioni lasciando la propria abitazione.
Si è recato presso la casa dell’ex moglie, dove ha nuovamente assunto comportamenti minacciosi e l’ha colpita al volto con alcuni schiaffi. Questo nuovo episodio di aggressione ha richiesto un ulteriore intervento delle forze dell’ordine.
Il secondo arresto e le ulteriori accuse
I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica sono intervenuti tempestivamente anche in questa occasione, arrestando nuovamente il 40enne. Oltre all’evasione dagli arresti domiciliari, l’uomo è stato denunciato per il reato di minacce nei confronti della ex moglie.
Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.