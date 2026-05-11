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Aggravamento della misura cautelare, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Ventimiglia, dove uno straniero è stato sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per atti persecutori e lesioni personali aggravate. Il provvedimento è stato disposto dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, dopo che l’uomo, già destinatario della misura, ha violato le prescrizioni minacciando e aggredendo la vittima e un suo amico.

Atti persecutori a Ventimiglia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 25 aprile, quando il Commissariato di P.S. di Ventimiglia ha dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di uno straniero.

L’uomo è stato indagato per atti persecutori e lesioni personali aggravate, reati commessi ai danni di una donna con cui aveva intrattenuto una relazione segnata da gelosia morbosa e comportamenti violenti, sfociati anche in percosse. L’attività investigativa è stata condotta dalla squadra di polizia giudiziaria del Commissariato, sotto la guida del Vice Questore Paolo Arena.

La nuova aggressione e l’intervento della Polizia

Il 5 maggio, la situazione è precipitata nuovamente. Mentre la donna si trovava in un locale pubblico insieme a un amico, l’indagato ha fatto irruzione nel locale, minacciando gravemente entrambi. In preda a una possessività ossessiva, l’uomo ha colpito con pugni al volto l’amico della donna e ha mostrato un coltello a serramanico, aggravando ulteriormente la sua posizione.

L’intervento tempestivo degli agenti della Volante ha permesso di mettere in fuga l’aggressore e di proteggere la vittima, raccogliendo elementi utili per l’informativa di reato trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.

L’aggravamento della misura cautelare

La condotta dell’uomo, avvenuta a breve distanza dall’esecuzione della prima misura cautelare, ha evidenziato la sua totale indifferenza ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Per questo motivo, nella giornata di ieri, il Gip del Tribunale di Imperia, su richiesta della Procura, ha disposto un aggravamento della misura: oltre al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, è stato imposto anche il divieto di dimora nelle province di Imperia e Savona.

Questa decisione mira a garantire alla vittima una maggiore libertà e sicurezza, con l’avvertimento che ulteriori violazioni comporteranno l’applicazione della custodia in carcere.

L’ammonimento del Questore e le raccomandazioni della Polizia

All’uomo è stato inoltre notificato l’Ammonimento del Questore della provincia di Imperia, Lo Iacono, uno strumento volto a dissuadere da eventuali comportamenti futuri simili.

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per rinnovare l’invito a tutte le persone vittime di violenza domestica a rivolgersi tempestivamente al numero di emergenza 112NUE, così da attivare i protocolli di tutela penale e amministrativa in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.

IPA