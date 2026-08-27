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Un arresto e revoca del permesso di soggiorno, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia, dove un cittadino algerino di 33 anni è stato fermato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo, senza fissa dimora ma regolare sul territorio nazionale, è stato individuato grazie all’allarme del braccialetto elettronico che indossava, mentre si trovava in una zona a lui interdetta.

L’intervento a Brescia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi in Brescia, precisamente in via Eritrea.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti d’urgenza dopo che il sistema di controllo elettronico applicato all’uomo ha segnalato la sua presenza nelle immediate vicinanze dei luoghi abitualmente frequentati dalla sua ex compagna, nonostante il divieto imposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’arresto

La segnalazione del braccialetto elettronico ha permesso agli agenti di localizzare rapidamente il soggetto. Il 33enne è stato rintracciato all’incrocio tra via Eritrea e via Cassala, all’interno di un immobile apparentemente abbandonato.

Durante l’identificazione, effettuata tramite la documentazione relativa al permesso di soggiorno, il dispositivo elettronico continuava a emettere segnali di allarme, confermando la violazione delle prescrizioni imposte.

Le dichiarazioni dell’arrestato e la conferma della violazione

L’uomo ha tentato di giustificarsi con gli agenti, sostenendo di non conoscere il motivo dell’attivazione dell’allarme. Tuttavia, il display del braccialetto riportava chiaramente l’ordine di “allontanarsi immediatamente dalla zona”, a ulteriore conferma della violazione delle misure cautelari.

Gli agenti hanno quindi proceduto al fermo e al trasferimento dell’uomo presso gli uffici della Questura per gli atti di polizia giudiziaria.

Provvedimenti adottati e misure di sicurezza

Al termine delle procedure, il cittadino algerino è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. È stato quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, valutata la gravità dei fatti e la pericolosità sociale del soggetto, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, in vista della successiva espulsione dell’uomo dall’Italia non appena verrà scarcerato.

Il ruolo dei dispositivi elettronici nella prevenzione

Il Questore Paolo Sartori ha sottolineato l’importanza dei dispositivi elettronici di controllo, come il braccialetto elettronico, che hanno consentito di segnalare tempestivamente la presenza dell’individuo in un’area a lui interdetta.

Grazie a questi strumenti, la Polizia ha potuto intervenire rapidamente, prevenendo possibili aggressioni nei confronti della ex compagna e garantendo il rispetto delle misure disposte dall’Autorità Giudiziaria. Sartori ha evidenziato come l’impiego di tali tecnologie, insieme alla costante presenza delle forze dell’ordine sul territorio, rappresenti un supporto fondamentale per la tutela delle vittime di reati violenti e di atti persecutori.

La tecnologia al servizio della sicurezza

Il Questore ha inoltre ribadito che l’utilizzo di sistemi di controllo elettronico, come il braccialetto e il dispositivo YouPol, rafforza l’efficacia delle misure di protezione e consente di prevenire situazioni di rischio.

L’intervento degli agenti, reso possibile dalla tempestiva segnalazione del dispositivo, ha permesso di interrompere la violazione e di assicurare il rispetto delle prescrizioni cui il 33enne era sottoposto. L’azione coordinata tra tecnologia e presenza sul territorio si conferma dunque determinante per la prevenzione e la repressione di reati che mettono a rischio l’incolumità delle persone più vulnerabili.

L’episodio di Brescia evidenzia l’efficacia delle misure di controllo elettronico e la prontezza operativa della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza delle persone sottoposte a tutela.

L’arresto del cittadino algerino e i provvedimenti adottati dal Questore rappresentano un segnale chiaro di attenzione verso la prevenzione delle violenze domestiche e degli atti persecutori, nonché della volontà di assicurare il rispetto delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

IPA