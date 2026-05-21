Viola le restrizioni imposte dopo i maltrattamenti alla compagna a Frosinone, 41enne trasferito in carcere
Un 41enne di Frosinone è stato arrestato dai Carabinieri per aver violato le misure cautelari a tutela della ex compagna di Ferentino.
Un 41enne di Frosinone è stato arrestato per aver violato le misure cautelari a suo carico, disposte a tutela della ex compagna di Ferentino, vittima di maltrattamenti e violenze. Il provvedimento di custodia in carcere è stato eseguito dai Carabinieri, dopo che l’uomo aveva ignorato le prescrizioni imposte dal Tribunale di Frosinone.
- Maltrattamenti a Frosinone
- Le misure cautelari e le violazioni
- L'intervento dei Carabinieri
- La tutela delle vittime e la presenza delle forze dell'ordine
Maltrattamenti a Frosinone
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto a seguito dell’aggravamento della misura cautelare già in vigore nei confronti dell’indagato.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari, era sottoposto al divieto di dimora nei comuni di Frosinone e Ferentino e all’obbligo del braccialetto elettronico, misure disposte dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone lo scorso 12 maggio.
Le misure cautelari e le violazioni
Il 41enne era stato allontanato dalla casa familiare e gli era stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, vittima di reiterati maltrattamenti e violenze.
Tuttavia, l’uomo ha mostrato da subito insofferenza verso i provvedimenti cautelari, violando più volte le prescrizioni e gli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria.
L’intervento dei Carabinieri
I Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno monitorato attentamente il comportamento dell’indagato, documentando puntualmente le violazioni commesse e informando l’Autorità Giudiziaria.
A seguito di queste segnalazioni, è stato emesso un nuovo provvedimento di aggravamento della misura cautelare, che ha portato all’arresto e al trasferimento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Frosinone.
La tutela delle vittime e la presenza delle forze dell’ordine
L’operato dei Carabinieri conferma la costante attenzione rivolta alle persone sottoposte a misure cautelari, di prevenzione e di sicurezza, con l’obiettivo di garantire la tutela delle vittime e il supporto alla collettività.
L’arresto del 41enne rappresenta un ulteriore segnale della presenza attiva delle forze dell’ordine sul territorio e della loro determinazione nel contrastare i reati di maltrattamenti e violenze domestiche.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.