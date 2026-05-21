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Un 41enne di Frosinone è stato arrestato per aver violato le misure cautelari a suo carico, disposte a tutela della ex compagna di Ferentino, vittima di maltrattamenti e violenze. Il provvedimento di custodia in carcere è stato eseguito dai Carabinieri, dopo che l’uomo aveva ignorato le prescrizioni imposte dal Tribunale di Frosinone.

Maltrattamenti a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto a seguito dell’aggravamento della misura cautelare già in vigore nei confronti dell’indagato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari, era sottoposto al divieto di dimora nei comuni di Frosinone e Ferentino e all’obbligo del braccialetto elettronico, misure disposte dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone lo scorso 12 maggio.

Le misure cautelari e le violazioni

Il 41enne era stato allontanato dalla casa familiare e gli era stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, vittima di reiterati maltrattamenti e violenze.

Tuttavia, l’uomo ha mostrato da subito insofferenza verso i provvedimenti cautelari, violando più volte le prescrizioni e gli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria.

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno monitorato attentamente il comportamento dell’indagato, documentando puntualmente le violazioni commesse e informando l’Autorità Giudiziaria.

A seguito di queste segnalazioni, è stato emesso un nuovo provvedimento di aggravamento della misura cautelare, che ha portato all’arresto e al trasferimento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Frosinone.

La tutela delle vittime e la presenza delle forze dell’ordine

L’operato dei Carabinieri conferma la costante attenzione rivolta alle persone sottoposte a misure cautelari, di prevenzione e di sicurezza, con l’obiettivo di garantire la tutela delle vittime e il supporto alla collettività.

L’arresto del 41enne rappresenta un ulteriore segnale della presenza attiva delle forze dell’ordine sul territorio e della loro determinazione nel contrastare i reati di maltrattamenti e violenze domestiche.

IPA