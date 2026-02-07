Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato a Faenza per contrastare la mala movida. Un cittadino straniero di 34 anni, sottoposto a sorveglianza speciale, è stato fermato in centro città dopo aver violato le prescrizioni della misura e aver aggredito gli agenti.

L’operazione contro la mala movida a Faenza

Nella serata di ieri le pattuglie del Commissariato di P.S. di Faenza hanno intensificato i controlli sul territorio. L’obiettivo era quello di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e situazioni di degrado legate alla cosiddetta mala movida del fine settimana.

Gli agenti hanno identificato circa cinquanta persone, monitorando attentamente esercizi pubblici e altri luoghi di aggregazione giovanile.

Arrestato un 34enne

Durante i servizi di controllo rivolti alle persone sottoposte a misure restrittive gli agenti hanno accertato che un cittadino straniero, regolarmente presente sul territorio e di 34 anni, era uscito dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale con obbligo di permanenza domiciliare. L’uomo è stato rintracciato in pieno centro città nella serata di ieri.

Le verifiche hanno permesso di appurare che il soggetto aveva violato anche un’altra prescrizione della stessa misura, avvicinandosi alla ex compagna nonostante il divieto imposto. Questi comportamenti hanno rappresentato una chiara violazione delle disposizioni a cui era sottoposto.

Reazione violenta agli agenti e arresto

Nel corso del controllo l’uomo, che si trovava in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, ha reagito in modo violento nei confronti degli operatori di polizia.

Ha rivolto loro ripetute minacce e li ha aggrediti fisicamente. Per questi motivi è stato arrestato con l’accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Il contesto territoriale e la risposta delle istituzioni

L’azione delle forze dell’ordine mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire episodi di illegalità che possano compromettere la tranquillità pubblica.

La collaborazione tra istituzioni e cittadini resta fondamentale per il successo di queste iniziative, che continueranno a essere implementate per rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità.

IPA