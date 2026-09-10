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Un arresto è stato eseguito a Caserta nei confronti di un 31enne destinatario di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare. L’uomo è stato condotto in carcere dopo che sono state accertate ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Controlli e accertamenti della Polizia a Caserta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa hanno svolto specifici servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione al monitoraggio delle persone sottoposte a misure extra-carcerarie.

Nel corso di questi controlli, il 31enne non è stato trovato né presso il proprio domicilio a Caserta né sul luogo di lavoro, dove avrebbe dovuto trovarsi in osservanza della misura custodiale disposta dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli.

Precedenti e aggravamento della posizione

L’uomo era già stato segnalato in passato per analoghe violazioni delle prescrizioni imposte. La reiterazione delle condotte ha portato le autorità a valutare la situazione come particolarmente grave, soprattutto alla luce della natura dei reati contestati.

Revoca dei benefici e carcerazione

L’Ufficio di Esecuzioni Penali di Napoli Nord ha quindi emesso un’ordinanza con cui sono stati revocati i benefici penitenziari precedentemente concessi al 31enne. Contestualmente, è stata disposta la carcerazione immediata dell’uomo.

Trasferimento in carcere

Al termine delle procedure di rito, il 31enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà scontare la pena in regime detentivo ordinario.

IPA