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Due uomini sono stati denunciati per violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria a Vittoria (Ragusa). I soggetti, rispettivamente di 40 anni e 44 anni, sono stati fermati dalla Polizia di Stato durante un controllo sul territorio. L’intervento è stato eseguito dopo che gli agenti hanno notato un’autovettura sospetta, accertando che i due si trovavano fuori dal Comune dove avrebbero dovuto rispettare specifiche misure restrittive.

Due arresti a Vittoria, Ragusa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo effettuati dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, in provincia di Ragusa.

Nel corso delle attività i poliziotti hanno notato un’autovettura con a bordo due uomini che hanno attirato la loro attenzione mentre percorrevano le vie cittadine.

Accertamenti e scoperta delle misure restrittive

Gli operatori hanno quindi deciso di procedere a un controllo di polizia. Dagli accertamenti effettuati è emerso che entrambi i soggetti erano sottoposti a specifiche misure restrittive. In particolare il primo, un uomo di 40 anni, risultava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il Comune di Francofonte.

Il secondo, di 44 anni, era invece sottoposto all’obbligo di dimora nello stesso Comune e alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Denuncia per violazione delle prescrizioni

I due uomini sono stati trovati al di fuori del territorio previsto dalle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria. Per questo motivo sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, dove, al termine degli accertamenti di rito, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.

La vicenda mette in evidenza l’importanza dei controlli sul territorio per garantire il rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria. Le prescrizioni, come gli arresti domiciliari, l’obbligo di dimora e la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, sono strumenti fondamentali per monitorare soggetti considerati a rischio e prevenire la commissione di ulteriori reati.

IPA