Violante Placido, l’intervista all’attrice in teatro: “Non ho mai avuto certezze, seguo il mio sentire”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste che cercano risposte. E poi ci sono conversazioni che, invece, restano dentro le domande. Parlare con Violante Placido è un po’ questo: un movimento continuo, mai completamente fermo, mai del tutto definito. Non per reticenza, ma per natura. Perché quello che emerge non è un discorso costruito, ma un pensiero che si forma mentre viene detto, che cambia direzione, che si mette in discussione da solo. C’è una cosa che colpisce subito: l’assenza di rigidità. Non nelle idee, ma nel modo di abitarle. Violante Placido non difende una versione di sé, non prova a consolidare un’immagine. Al contrario, sembra stare dentro una ricerca costante, in cui anche le certezze, quando arrivano, restano provvisorie. È una postura rara, soprattutto in un mestiere che spesso chiede definizione, sicurezza, riconoscibilità. E invece qui c’è altro. C’è una relazione molto diretta con il dubbio. Con il caos, anche. Non come qualcosa da risolvere, ma come una condizione da attraversare. Da conoscere. A volte perfino da abitare con una certa familiarità. Nel corso di questa intervista esclusiva a Violante Placido per Virgilio Notizie, realizzata a Palermo dove l’attrice è in scena al Teatro Biondo per la prima nazionale di Circo Zarathustra di Leonardo Petrillo fino al 3 maggio (dal 6 al 10 al Piccolo Teatro di Milano), torna più volte questa idea: quella di non avere mai avuto una traiettoria completamente lineare, né un senso stabile di controllo. Non sapere sempre cosa si vuole, non avere certezze definitive, non è vissuto come un limite. È parte del processo. E forse è proprio lì che si costruisce qualcosa di autentico. Quando parla del suo lavoro, non lo fa mai in termini di carriera o di risultato. Parla di momenti. Di tentativi. Di quella ricerca, ogni sera, di qualcosa che sia vero, anche dentro la ripetizione. Un attimo che accada davvero, prima di tutto per sé. E lo stesso vale per il resto: la musica, la maternità, le scelte fatte e quelle rifiutate. Tutto sembra passare attraverso una domanda implicita: “È qualcosa che mi appartiene davvero?”. Non c’è compiacimento, non c’è strategia. C’è, semmai, una forma di onestà molto netta, che a tratti diventa anche vulnerabilità. Come quando racconta la sindrome dell’impostore, il sentirsi fuori posto, non pronta. O quando riconosce quanto tempo ci sia voluto per arrivare a vivere il proprio lavoro con una certa serenità. È un percorso che non viene mai romanzato. Non c’è bisogno di renderlo più bello o più coerente di quello che è stato. E forse è proprio questo che resta, alla fine: la sensazione di una persona che non ha mai cercato davvero di semplificarsi. Che ha accettato, anche quando è stato scomodo, di restare dentro le proprie contraddizioni. E che oggi, senza proclami, senza dichiarazioni definitive, continua a muoversi lì: in quello spazio instabile dove le cose non sono mai completamente risolte, ma proprio per questo continuano a essere vive.

Circo Zarathustra: cos’è dal punto di vista di Violante Placido?

“È un viaggio filosofico nel pensiero di Friedrich Nietzsche, estremamente complesso e ricco di contraddizioni. Lo stesso Nietzsche, a un certo punto, riconosceva di non riuscire sempre a comprendersi fino in fondo; per questo risulta difficile offrirne un’interpretazione chiara e definitiva. La filosofia, per come la intendo, rappresenta soprattutto un’occasione di esplorazione personale: uno spazio in cui lasciarsi ispirare, generare interrogativi e attivare un processo interiore. È un esercizio della mente, uno strumento per osservare sia la realtà esterna sia la dimensione più intima. Ognuno, poi, coglie gli aspetti che sente più affini: può appropriarsi di un’idea, di un’intuizione, di un elemento capace di risuonare profondamente. Nel pensiero di Nietzsche trovo spunti di grande ispirazione su alcuni temi, mentre su altri permane una certa perplessità”.

Immagino soprattutto per alcuni passaggi più ambigui, anche se lo spettacolo suggerisce in parte una responsabilità della sorella nelle interpretazioni più estreme.

“Indubbiamente la sorella ebbe un ruolo, tuttavia il suo pensiero resta comunque aperto a interpretazioni anche molto radicali e ambigue. Nel mio caso, Lou von Salomé, il personaggio che porto in scena lo interroga di frequente, arrivando talvolta a metterlo alle strette. Lou von Salomé era infatti una figura di grande spessore: intellettuale, pensatrice e in seguito anche psicoanalista, dotata di una notevole profondità. È una figura che sto ancora esplorando. Ho iniziato ad avvicinarmi ai suoi scritti proprio grazie a questo spettacolo: ho acquistato diversi volumi e ne sto approfondendo progressivamente i contenuti. Si tratta di una figura estremamente affascinante. Rispetto a Nietzsche, aveva un rapporto con l’esistenza molto diverso: mentre lui era profondamente immerso nella propria interiorità, quasi ripiegato nel suo universo mentale, lei viveva in modo aperto e pieno, abbracciandone ogni aspetto. Questo, a mio avviso, le permetteva una visione più equilibrata. Nietzsche stesso la considerava una sorta di “mente sorella”, capace di comprenderlo in profondità. Al tempo stesso, la sua prospettiva (forse anche per una sensibilità differente) appare più orientata alla costruzione. Nel pensiero di Nietzsche, invece, emerge una tensione costante tra il desiderio di superamento e il rischio dell’autodistruzione”.

Dal punto di vista attoriale, qual è stata la sfida più grande nel lavorare su questo spettacolo?

“Per chi recita esiste una sorta di ‘eterno ritorno’, per usare uno dei temi dello spettacolo: ogni sera si torna in scena riproponendo qualcosa che, in apparenza, resta invariato. La vera sfida consiste nel riuscire, proprio attraverso questa ripetizione, a generare ogni volta un momento autentico, quasi irripetibile. Si cercano istanti in cui accade qualcosa di reale, capace di sorprendere innanzitutto chi è sul palco, fino a provocare una reazione profonda. Quando questo accade, aumenta la possibilità che quell’emozione raggiunga anche il pubblico”.

Nello spettacolo, mentre Zarathustra parla, c’è un “circo” attorno che può sembrare quasi distogliere l’attenzione dalle parole. Le è mai capitato di avere la sensazione di parlare a vuoto?

“Può accadere. Non riguarda soltanto il teatro, ma anche la vita quotidiana, persino nei contesti più intimi. Nel mio caso, nel modo di esprimermi o nel dare voce a determinati contenuti, anche quando sembra che non vengano recepiti o ascoltati, non considero mai quell’atto inutile. In qualche modo, qualcosa permane sempre”.

Foto: Franco Lannino / US: Lorella Di Carlo

Friedrich Nietzsche afferma che bisogna avere caos dentro di sé per generare una stella danzante. Se la stella è l’artista, che caos aveva e ha dentro lei?

“È un caos destinato a non esaurirsi. Si tratta di una dimensione molto vicina alla mia percezione dell’esistenza, parte integrante del modo in cui la vivo; spesso, inoltre, risulta persino familiare.

Talvolta emerge il desiderio di introdurre maggiore ordine, interrogandosi sulla possibilità di un equilibrio diverso, di una vita meno segnata dall’instabilità. Tuttavia, l’idea di poter controllare tutto o costruire un assetto perfettamente armonico appare illusoria: la realtà non lo consente. Non ho mai fatto affidamento su certezze assolute, né sulla convinzione di sapere con continuità ciò che desidero. Seguo piuttosto una sensibilità interiore in costante mutamento. La crescita in un contesto privo di grande stabilità ha reso familiare il cambiamento e l’imprevisto; paradossalmente, proprio in questa condizione si trova una forma di equilibrio. Anche nei momenti più complessi, è raro lasciarsi sopraffare”.

Nello spettacolo c’è una battuta significativa: Friedrich Nietzsche afferma di essere nato postumo. Si sente nata postuma o in anticipo?

“Non saprei fornire una risposta netta; direi piuttosto di essere nata nel momento opportuno. Ripensandoci, ci sono stati periodi in cui mi sono percepita in ritardo, mentre in altri ho avuto la sensazione di essere più avanti rispetto a determinate dinamiche. Molto dipende dall’esperienza: è attraverso il vissuto che lo sguardo cambia, assumendo prospettive differenti nel tempo. Ancora oggi, su alcuni aspetti non mi sento in anticipo; su altri, invece, può capitare di avvertire una certa distanza rispetto a ciò che mi circonda, non tanto come estraneità, quanto piuttosto come disaccordo nei confronti di visioni che percepisco lontane o superate”.

Quando ha acquisito piena consapevolezza di essere un’attrice? Spesso tra gli inizi e questa consapevolezza esiste uno scarto significativo.

“Affermare in modo netto di essere un’attrice non è mai stato un punto su cui mi sia soffermata a lungo. All’inizio, in effetti, non avevo ancora scelto consapevolmente questo percorso: è come se il cinema si fosse presentato prima di una decisione vera e propria. Il momento in cui ho sentito l’esigenza di capire se fosse davvero la mia strada è arrivato successivamente. A un certo punto ho sentito il bisogno di fermarmi e partire: sono andata negli Stati Uniti per studiare, ma anche per conoscermi meglio. Avevo ventidue anni, avevo già lavorato a Jack Frusciante è uscito dal gruppo, ma avvertivo la necessità di dare un contributo personale più consapevole. Quell’esperienza è stata chiarificatrice. Mi sentivo molto piccola, sola in un contesto completamente nuovo, ma proprio lì è maturata la decisione di impegnarmi seriamente, al di là della fortuna iniziale. Al ritorno, ho sostenuto un provino con Sergio Rubini. Anni prima avevo già fatto un’audizione con lui, senza essere scelta: mi aveva detto con grande franchezza che ero ancora acerba. Un giudizio che mi era rimasto impresso, perché evidenziava come il talento o la fortuna non fossero sufficienti senza un percorso di crescita. Quando si è presentata una nuova occasione, ho pensato che, se non fosse andata bene nemmeno quella volta, avrei dovuto prendere in considerazione un’altra direzione. Invece l’esito è stato positivo e ho lavorato in L’anima gemella. Quello, per me, rappresenta il vero esordio consapevole: se Jack Frusciante è uscito dal gruppo è stato un inizio quasi casuale, L’anima gemella è stato il momento della scelta autentica”.

A un certo punto del suo percorso ha superato la sindrome dell’impostore?

“È stato un processo molto lungo. La maturità necessaria per affrontare questo mestiere con maggiore serenità e per riuscire a viverlo pienamente è arrivata soltanto negli ultimi anni. Per quanto riguarda il teatro, a un certo punto della carriera hanno iniziato ad arrivare proposte importanti, anche da protagonista. Mi venne offerto uno Shakespeare molto interessante, ma l’idea mi metteva profondamente a disagio: mi sentivo inadeguata, come se stessi occupando un posto non meritato. Avevo la sensazione di essere scelta più per notorietà che per reale preparazione. In quella fase, finivo quasi per legittimare eventuali critiche, perché ero la prima a non sentirmi all’altezza, né sul piano tecnico né su quello emotivo. Per questo motivo, per anni, ho rifiutato diverse opportunità teatrali. Il cambiamento è arrivato con il progetto giusto: Sogno di una notte di mezza estate, diretto da Massimiliano Bruno. Interpretavo Titania all’interno di uno spettacolo corale. In quell’occasione mi sono sentita pronta, e l’esperienza è stata estremamente positiva: due anni di repliche con grande partecipazione del pubblico e una compagnia affiatata anche sul piano umano. È stata un’esperienza così appagante da farmi capire quanto ami il teatro e quanto desiderassi proseguire su quella strada. Successivamente ho preso parte anche a 1984. In realtà, il mio percorso teatrale non è particolarmente esteso: avevo avuto solo una breve esperienza in un teatro off a ventiquattro anni con un testo di Neil LaBute e un’altra occasione a La Versiliana senza una vera tournée. Proprio quella prima esperienza mi aveva intimorita profondamente, al punto da viverla con grande sofferenza. Per questo, per lungo tempo, ho sentito il bisogno di risolvere alcune fragilità personali prima di tornare sul palco, e infatti ho preferito allontanarmene per diversi anni”.

Domanda forse un po’ provocatoria: nella sindrome dell’impostore ha inciso anche il cognome che porta?

“Probabilmente sì, anche se non tanto per come lo percepisco personalmente. Ho sempre cercato di sentirmi e di essere una persona libera, senza lasciarmi definire da etichette esterne; tuttavia, in alcuni momenti, quella limitazione l’ho costruita da sola. Il peso del cognome si avverte soprattutto nella consapevolezza che esista sempre qualcuno pronto a giudicare o a criticare. È una dinamica molto diffusa, indipendentemente dall’essere o meno figli d’arte: c’è sempre chi tende a strumentalizzare ogni elemento. Con il tempo, però, si impara a relativizzare. Quando si acquisisce chiarezza su ciò che si desidera e sull’impegno che si investe nel proprio lavoro, si sviluppa anche una maggiore solidità”.

Prima parlava di sfida e di impegno: quanta ambizione è stata necessaria per affrontare alcune scelte della sua carriera? Penso, ad esempio, a ruoli come quello Moana Pozzi per una serie Sky o della Fata Turchina in Pinocchio targato Rai.

“Non mi considero una persona particolarmente ambiziosa. Esiste certamente il desiderio di svolgere al meglio il proprio lavoro, ma non ho mai seguito un percorso rigido da raggiungere a ogni costo. L’ambizione si manifesta piuttosto nel presente, nelle decisioni che prendo di volta in volta. Non sempre, però, intenzioni e opportunità coincidono: ci sono fasi di frustrazione, momenti in cui, pur avendo chiaro dentro di sé ciò che si vuole, le occasioni tardano ad arrivare. In queste situazioni, diventa fondamentale continuare a creare, anche in autonomia, trovando nuove strade invece di restare immobili. La dimensione della sfida è costante, così come una componente di orgoglio personale: un confronto con se stessi che spinge a proseguire”.

Nel suo percorso si inserisce anche la musica. Rappresenta un modo per colmare un vuoto?

“Più che colmare un vuoto, direi che riguarda una dimensione interiore. In realtà, la musica è sempre stata presente. Ha rappresentato uno strumento essenziale per conoscermi, accettarmi e entrare in contatto con la parte più autentica di me. Ha avuto, inoltre, una funzione profondamente terapeutica”.

C’è una parte di sé che l’ha sorpresa scoprire e un’altra che, invece, l’ha spaventata?

“Sono una persona molto emotiva. A un certo punto ho compreso che questa caratteristica poteva trasformarsi in una risorsa, nel momento in cui riuscivo a incanalarla e a renderla costruttiva. Quando, invece, prendeva il sopravvento diventando ingestibile, generava una sofferenza profonda. Si tratta comunque di un lavoro continuo, perché le sfide cambiano e l’emotività può sempre mettere in difficoltà. Cerco però di ricordare che, soprattutto in questo mestiere, rappresenta anche un grande valore, quasi un elemento indispensabile”.

Che esperienza è stata per lei la maternità?

“Un’esperienza bellissima. Non era una tappa che consideravo inevitabile o scontata. Quando è arrivata, però, si è rivelata straordinaria. Mio figlio è entrato nella mia vita in un momento non precoce e, probabilmente, in passato non sarei stata in grado di viverla allo stesso modo. Oggi la affronto con maggiore consapevolezza, pur essendo una scoperta continua: con la crescita cambiano gli equilibri e si presentano nuove sfide”.

Ad esempio l’adolescenza a cui suo figlio si avvicina?

“Sì, è una fase che suscita qualche timore. Tuttavia, non resta che esserci, osservare, lasciarsi sorprendere e affrontare ciò che verrà. Provo un amore profondissimo per mio figlio e sono felice che faccia parte della mia vita: una presenza che, in qualche modo, la completa”.

In che cosa si riconosce in lui?

“Esistono somiglianze, soprattutto nel sorriso e in una certa sensibilità, ma emergono anche differenze, ed è un aspetto molto bello. Cerco di adattarmi a lui, trovando un equilibrio nel ruolo di madre. Durante l’infanzia non ho avuto grande stabilità familiare né una presenza costante, e per questo desidero offrirgli ciò che mi è mancato. Allo stesso tempo, proprio perché quella era la mia normalità, l’idea di genitori eccessivamente presenti o invasivi mi metteva a disagio. Cerco quindi di non diventare quel tipo di madre: vorrei essere un punto di riferimento, ma anche lasciargli la libertà che, nel bene e nel male, mi ha insegnato ad affrontare la vita, gli imprevisti e i cambiamenti. Questa è la sfida che mi accompagna”.

Mi ha colpito la sua sorpresa di fronte alla domanda sulla maternità: spesso viene ancora raccontata come “figlia”.

“Proprio questa etichetta di ‘figlia’, a un certo punto, lascia perplessi: ormai sono madre, ho una famiglia, eppure vengo ancora percepita come una figlia eterna. Naturalmente lo considero anche un complimento, perché probabilmente trasmetto un’immagine molto giovane; tuttavia, non è sempre semplice interpretare questo tipo di percezione”.

Se l’adolescenza è l’età della ribellione, qual è stato il suo gesto più significativo in tal senso, nella vita privata o nel lavoro?

“In realtà non ho vissuto vere e proprie forme di ribellione, perché non ho dovuto confrontarmi con restrizioni particolarmente forti. È una domanda che mi è stata posta anche in altre occasioni e alla quale faccio fatica a rispondere proprio per questo motivo: non si è mai presentata una situazione tale da richiedere una reazione di opposizione così marcata”.

Come definirebbe, invece, il successo?

“È un concetto complesso. Può offrire soddisfazioni personali, ma il suo valore dipende molto dalle modalità con cui si manifesta e dalle conseguenze che comporta. Non esiste una definizione univoca: si può ottenere riconoscimento in ambito teatrale mantenendo una propria libertà, oppure raggiungere una forte esposizione mediatica, televisiva o pubblicitaria, rischiando di perderla completamente. Quella forma di notorietà totalizzante, che trasforma l’individuo in un personaggio pubblico costante, non mi appartiene. Per me il successo ha una dimensione più intima: coincide con i traguardi raggiunti e con il percorso intrapreso. È vero che il mio è un lavoro che si condivide con il pubblico, ma non dovrebbe mai trasformarsi in un meccanismo volto a conquistarlo a ogni costo. L’idea di un artista che costruisce il proprio percorso cercando continuamente approvazione non mi interessa. Il riconoscimento, semmai, dovrebbe essere una conseguenza della capacità di esprimersi in modo autentico. Se arriva, è positivo, ma non rappresenta l’obiettivo principale”.

Pecchi di presunzione: che cosa ritiene non sia stato compreso di lei, né dal pubblico né dagli addetti ai lavori?

“Probabilmente non è stata colta fino in fondo la mia indipendenza, né il fatto che il mio percorso sia stato profondamente personale. All’inizio, per esempio, non esisteva neppure un vero confronto con mio padre: non parlavamo di lavoro, non mi poneva domande e, da parte mia, non condividevo nulla. È stato un cammino costruito in autonomia, con lui che osservava a distanza, in silenzio. Sono serviti anni prima di arrivare a un dialogo autentico o a una reale consapevolezza, da parte sua, della mia determinazione. Detto questo, non sento l’esigenza di fornire spiegazioni, perché rischierebbero di assumere il tono di giustificazioni. Non sono una persona incline a esporsi, soprattutto nella sfera privata, e spesso le critiche nascono proprio da un’eccessiva esposizione. Nel mio caso, forse, l’unico elemento su cui si costruiscono supposizioni è l’essere figlia d’arte, con tutto ciò che questo può evocare nell’immaginario altrui”.

Quali sono i suoi sogni oggi?

“Potrei dare una risposta generica, ma sento soprattutto il desiderio di un mondo più equilibrato. La situazione attuale suscita in me una forte inquietudine, in particolare pensando al futuro di mio figlio. Al di là delle aspirazioni personali, avverto il peso di una realtà segnata da violenza diffusa, disumanità, odio e divisione: elementi che trovo profondamente inquietanti. Mi augurerei una maggiore capacità, da parte delle persone, di unirsi, di riconoscere insieme la necessità di costruire un mondo più sano, fondato su nuovi equilibri, possibilmente migliori di quelli del passato. Se siamo giunti a questo punto, è una responsabilità condivisa”.