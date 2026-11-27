Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sulla morte di De Gennaro arriva il commento di Luciano Violante, magistrato ed ex presidente della Camera. Questi parla di un “suicidio dell’innocente”. De Gennaro sarebbe stato accusato sulla base “delle dichiarazioni inattendibili di un falso pentito“, commenta. Per l’ex presidente della Camera, quello di De Gennaro ricorda il gesto di Moroni in Tangentopoli. Luciano Violante parla di Gianni De Gennaro come di un amico storico, da quando a presentarglielo fu Giovanni Falcone, che gli disse di potersi tranquillamente fidare.

Violante e l’amicizia con De Gennaro

Luciano Violante, magistrato ed ex presidente della Camera, tramite le pagine di Avvenire racconta la sua amicizia con Gianni De Gennaro e spiega come il gesto compiuto sia un “grido di innocenza“.

Violante parla dell’amico, un’amicizia lunga decenni e iniziata ai tempi nei quali era responsabile Giustizia del Pci, il Partito Comunista.

A presentargli Gianni De Gennaro fu Giovanni Falcone che, secondo i ricordi di Violante, gli disse di potersi “tranquillamente fidare”. Così nacque il loro rapporto di collaborazione e di stima sul quale l’ex presidente della Camera dichiara di non aver mai cambiato idea.

Violante sul suicidio che “grida innocenza”

Violante risponde alle voci che vogliono il gesto di De Gennaro come un’ammissione di colpevolezza rispetto alle accuse mosse. Per l’ex presidente della Camera il suicidio dell’amico è “il grido dell’innocente”.

Lo paragona a Sergio Moroni, il deputato socialista che si suicidò dopo essere stato ingiustamente coinvolto nel caso di Tangentopoli. Racconta che scrisse una lunga lettera al presidente Napolitano, all’epoca a capo dell’assemblea della Camera, nella quale spiegò le ragioni del suicidio: “Quando la parola è flebile, non resta che il gesto”.

Per Violante De Gennaro era un uomo onesto, capace, pronto all’ascolto e stimato dai suoi colleghi. Un uomo simbolo della lotta alla mafia, il braccio destro di Falcone.

Il “tritacarne”

Per l’ex presidente della Camera, come risulta dall’ordinanza del gip di Caltanissetta che ha respinto la richiesta di arresto, l’accusa era infondata. “L’unico depistaggio, involontario, è stato commesso da coloro che dettero credito a un falso pentito come Scarantino, nonostante fossero stati informati della sua inattendibilità”, spiega.

Violante parla di tritacarne mediatico, delle accuse che furono rivolte allo stesso Falcone nel corso di una trasmissione televisiva. L’intervistatore di Avvenire pone il dubbio che, se si fosse salvato dal tritolo della mafia, anche Falcone probabilmente non sarebbe sopravvissuto a questo “tritacarne”.

Sulla pagina drammatica che ha portato al suicidio di De Gennaro, Violante spende le ultime parole dell’intervista dichiarando che il suicidio di un uomo di Stato, accusato infondatamente di depistaggio, “deve essere ricordato come esempio drammatico dei processi che uccidono“.