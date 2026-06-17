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Un esercizio commerciale alimentare nel quartiere Sant’Agnese di Terni è destinatario di un provvedimento di chiusura a seguito di ripetuti controlli e segnalazioni di degrado urbano. Il provvedimento, adottato dal Comune su proposta della Prefettura e sulla base delle risultanze della Questura, è stato motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza e la salute pubblica, dopo che numerosi interventi non avevano riportato la situazione alla legalità.

L’intervento a Terni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di revocare il titolo abilitativo e disporre la chiusura dell’esercizio commerciale di vicinato in via Eugenio Chiesa è arrivata dopo un lungo percorso di monitoraggio.

Le forze dell’ordine hanno documentato ripetute situazioni di criticità legate alla sicurezza e alla salute pubblica, che hanno reso necessario un intervento definitivo.

Controlli e attività di prevenzione

Nel corso degli ultimi due anni, la Questura di Terni ha intensificato le attività di prevenzione e controllo nei quartieri cittadini più esposti a fenomeni di degrado urbano. In particolare, nel quartiere Sant’Agnese e lungo via Eugenio Chiesa, sono stati effettuati numerosi controlli amministrativi e di polizia.

Questi interventi hanno portato a provvedimenti di sospensione dell’attività, sequestri di sostanze stupefacenti, accertamento di violazioni amministrative e igienico-sanitarie, oltre all’individuazione di persone coinvolte in attività illecite.

Fenomeni di degrado e segnalazioni dei residenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le attività della Questura si sono concentrate per contrastare fenomeni di degrado urbano, abuso di sostanze alcoliche, spaccio di sostanze stupefacenti e la presenza di soggetti con precedenti di polizia.

Queste situazioni erano state più volte segnalate dai residenti della zona, preoccupati per la sicurezza e la qualità della vita nel quartiere.

Il lavoro congiunto delle istituzioni

L’adozione della misura definitiva è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Prefettura, Questura, Comune di Terni, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Azienda USL Umbria 2.

L’azione coordinata delle istituzioni ha permesso di raccogliere elementi sufficienti per giustificare la revoca della licenza e la chiusura dell’attività commerciale.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Terni continuerà a mantenere alta l’attenzione sulle aree cittadine maggiormente interessate da fenomeni di degrado e illegalità. Sono previsti ulteriori servizi mirati di controllo del territorio e di polizia amministrativa, per rispondere alle esigenze dei residenti e prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.

IPA