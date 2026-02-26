Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un esercizio di gioco lecito a Castenaso ha ricevuto sette giorni di sospensione, una misura disposta dal Questore della Provincia di Bologna per il mancato rispetto della normativa sull’uso degli apparecchi da gioco con vincita in denaro. Il provvedimento è stato adottato dopo che, a seguito di controlli, sono state riscontrate reiterate violazioni degli orari stabiliti dall’ordinanza comunale.

Irregolarità in un locale a Castenaso vicino Bologna

La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Bologna ha agito in seguito a un controllo effettuato dalla Stazione Carabinieri di Castenaso a metà gennaio 2026.

Durante l’ispezione sono emerse irregolarità relative al mancato rispetto degli orari consentiti per l’utilizzo delle macchine da gioco, fissati dall’ordinanza del Sindaco del Comune.

I dettagli del controllo e le irregolarità riscontrate

Nel corso dell’accertamento le forze dell’ordine hanno rilevato che l’esercizio non aveva rispettato le disposizioni sugli orari di funzionamento degli apparecchi automatici con vincita in denaro.

Tali apparecchi, secondo la normativa vigente, devono essere utilizzati solo in determinate fasce orarie per prevenire fenomeni di gioco d’azzardo patologico e tutelare l’ordine pubblico. La violazione degli orari rappresenta un’infrazione amministrativa che può comportare sanzioni e, nei casi di recidiva, la sospensione delle autorizzazioni.

Precedenti e motivazioni del provvedimento

La decisione del Questore di Bologna è stata influenzata anche da precedenti episodi: già nel dicembre 2025 il titolare del locale aveva subito una sospensione analoga.

Negli ultimi mesi sono stati raccolti numerosi elementi che hanno evidenziato la reiterazione delle violazioni delle normative previste per il settore del gioco lecito. Alla luce di questi fatti si è ritenuto necessario adottare una misura più incisiva, ovvero la sospensione delle autorizzazioni per 7 giorni.

Le conseguenze per l’esercizio e il contesto normativo

Il provvedimento di sospensione, che riguarda un esercizio situato in via Tosarelli, rappresenta un segnale forte da parte delle autorità per garantire il rispetto delle regole e la tutela dei cittadini.

La normativa sugli apparecchi da gioco con vincita in denaro è stata rafforzata negli ultimi anni proprio per contrastare il rischio di gioco illegale e per prevenire fenomeni di dipendenza.

