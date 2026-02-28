Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un esercizio commerciale di Frosinone è stato raggiunto dalla sospensione della licenza per 10 giorni a seguito della vendita non autorizzata di biglietti a tifosi residenti in Calabria, in violazione delle norme di sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato adottato dal Questore della provincia dopo un’attenta istruttoria condotta dalla Polizia di Stato.

Vendita non autorizzata a Frosinone

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo che gli agenti della Questura hanno verificato irregolarità nella vendita dei titoli di accesso per la partita di calcio Frosinone Calcio – U.S. Catanzaro 1929, disputata presso lo stadio “Benito Stirpe”.

Gli agenti della Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Questura hanno condotto un’accurata istruttoria sull’attività commerciale, abilitata alla vendita dei biglietti per eventi sportivi. In occasione dell’incontro calcistico tra Frosinone Calcio e U.S. Catanzaro 1929 è stato accertato che l’esercizio ha venduto titoli di accesso a tifosi residenti nella regione Calabria, in violazione delle limitazioni imposte per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Le disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Per la gara in questione l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, insieme agli organi competenti, aveva stabilito che la vendita dei biglietti ai residenti in Calabria fosse consentita esclusivamente per il settore ospiti.

Tuttavia l’esercizio commerciale ha ignorato tali prescrizioni, procedendo alla vendita dei tagliandi anche per altri settori dello stadio.

Il provvedimento di sospensione

Il Questore della provincia di Frosinone ha quindi disposto la sospensione della licenza dell’attività per 10 giorni.

Gli agenti della Questura hanno notificato il provvedimento e, come previsto dalla normativa vigente, hanno affisso all’ingresso del locale il cartello che indica la sospensione dell’attività.

Le motivazioni della sospensione

La sospensione è stata motivata dalla necessità di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, in particolare in occasione di eventi sportivi che possono comportare rischi per l’incolumità delle persone.

La vendita non autorizzata dei biglietti a tifosi provenienti da fuori regione, in violazione delle disposizioni specifiche, è stata considerata una condotta grave e potenzialmente pericolosa.

Le conseguenze per l’esercizio commerciale

L’attività commerciale coinvolta dovrà restare chiusa per 10 giorni, come stabilito dal provvedimento del Questore.

La sospensione rappresenta una misura preventiva volta a scoraggiare comportamenti simili in futuro e a tutelare la sicurezza degli eventi sportivi nella città di Frosinone.

