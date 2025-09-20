Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque persone denunciate a Frosinone, dove le forze dell’ordine hanno intensificato la presenza per contrastare reati predatori e spaccio di stupefacenti. L’operazione, coordinata dal Questore della Provincia, Dott. Stanislao Caruso, ha visto coinvolti diversi corpi di polizia e si è conclusa con l’identificazione di 160 persone e la denuncia di cinque soggetti per vari reati.

Controlli interforze per la sicurezza cittadina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il servizio straordinario di controllo del territorio è stato disposto per rispondere all’esigenza di prevenire e reprimere reati di natura predatoria e legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività ha coinvolto operatori della Polizia di Stato, con il supporto delle pattuglie dell’UPGSP e della squadra cinofili proveniente da Nettuno, oltre a militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e agenti della Polizia Locale di Frosinone.

Identificate 160 persone: cinque le denunce

Nel corso dei controlli, sono state identificate 160 persone, tra cui cinque sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per diversi reati. In particolare, tre individui – due stranieri e un cittadino italiano – sono stati deferiti per rapina in concorso. Uno di loro dovrà inoltre rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Rapina e aggressione ai danni di cittadini bengalesi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare che i tre denunciati avevano aggredito due cittadini del Bangladesh nella parte bassa del capoluogo. Le vittime sono state colpite con calci e pugni al volto e al torace. Nonostante la violenza subita, i due sono riusciti a sottrarsi temporaneamente all’aggressione e a chiedere aiuto. Tuttavia, sono stati nuovamente raggiunti dagli aggressori, che con una mossa repentina hanno sottratto loro il telefono cellulare e del denaro.

Violazioni amministrative e in materia di immigrazione

Oltre ai casi di rapina e resistenza, l’operazione ha portato alla denuncia di un cittadino marocchino per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone. Un altro soggetto, di nazionalità greca, è stato invece denunciato per inosservanza delle disposizioni in materia di immigrazione.

Collaborazione tra le forze dell’ordine

L’attività di controllo ha visto la sinergia tra diversi corpi: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno lavorato insieme per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare i reati che destano maggiore allarme sociale. La presenza della squadra cinofili di Nettuno ha permesso di rafforzare i controlli anche in relazione allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il bilancio dell’operazione

Al termine del servizio, sono state identificate 160 persone e denunciate cinque per diversi reati: tre per rapina in concorso (di cui uno anche per resistenza a Pubblico Ufficiale), uno per inottemperanza al Foglio di Via e uno per inosservanza delle norme sull’immigrazione. L’operazione ha confermato l’impegno delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e nel contrastare fenomeni di criminalità diffusa.

La risposta delle istituzioni

Il Questore della Provincia di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, ha disposto il servizio straordinario come risposta concreta alle esigenze di sicurezza della cittadinanza. L’azione coordinata e la collaborazione tra le diverse forze di polizia hanno permesso di ottenere risultati significativi sia in termini di prevenzione che di repressione dei reati.

