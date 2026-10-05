Violenta esplosione a Bergamo in una palazzina, feriti gravi: l'ipotesi sulla fuga di gas

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si è verificata una forte esplosione a Bergamo, in via Longo, nella zona di Borgo Santa Caterina. Almeno sette persone sono rimaste ferite e due, soccorse in codice rosso, si trovano in gravi condizioni. La deflagrazione sarebbe riconducibile a una fuga di gas avvenuta nella prima serata e avvertita in diverse vie della città. I residenti l’hanno descritta come una scossa di terremoto. Le avvisaglie non mancavano, considerando che diversi abitanti della zona avevano lamentato nei giorni scorsi la presenza di un forte odore di gas.

Esplosione a Bergamo

Intorno alle 19:30 di lunedì 5 ottobre si è verificata una violenta esplosione in via Longo, nella zona di Borgo Santa Caterina a Bergamo. La deflagrazione è stata avvertita in diverse altre vie nei dintorni ed è stata descritta dai residenti come un “terremoto”.

L’esplosione, avvenuta all’interno di una palazzina al civico 9, avrebbe causato il ferimento di almeno 7 persone. Secondo le prime informazioni due di loro sono state soccorse in codice rosso e si troverebbero in gravi condizioni.

Sempre secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe da attribuire a una fuga di gas, già percepita durante il pomeriggio quando alcuni residenti avevano segnalato un forte odore.

Famiglie evacuate

Il forte boato è stato sentito in diverse zone della città, ma soprattutto nei pressi dell’abitazione da cui è partito. Gli abitanti della zona hanno riferito sia del forte odore di gas avvertito nel pomeriggio, sia del boato che li ha spinti a scendere in strada o a uscire dai negozi.

C’è chi, come il dipendente di un bar-caffetteria della via, ha raccontato che dopo il forte boato è uscito insieme a un collega. Hanno visto un ragazzo che urlava ed era pieno di pezzi di vetro. “È esploso l’ingresso del centro medico“, ha dichiarato.

Diversi residenti hanno lasciato l’edificio e sono scesi in strada per essere presi in carico dalle squadre di soccorso giunte sul posto. Mentre via Longo è stata chiusa da entrambi i lati, alcune famiglie sono state evacuate: ad accoglierle è stato il Central Hostel, che ha messo a disposizione alcune camere.

La testimonianza

Una testimonianza condivisa su BergamoNews, resa da un residente del civico 9, ricostruisce gli attimi precedenti all’esplosione. L’uomo spiega di essere uscito insieme alla moglie intorno alle 19 e di aver sentito odore di gas nella zona del piano terra, dove si trova il vano ascensore.

Hanno cercato di capire da dove venisse l’odore, ma si sentiva troppo poco, così sono usciti. Racconta che dopo circa mezz’ora hanno sentito il botto e hanno avuto tristemente conferma di quanto sospettato poco prima.

“Siamo scappati tutti dagli appartamenti. Abbiamo visto gente ferita, c’era molta confusione”, ha commentato.