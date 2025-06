Violenta esplosione a Napoli in via De Filippo, esercizio commerciale distrutto e palazzo danneggiato

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Violenta esplosione a Napoli, in via Peppino de Filippo. La deflagrazione ha sventrato un esercizio commerciale e ha causato danni alla facciata di un edificio. Una donna è rimasta gravemente ferita mentre un’altra persona risulta dispersa.

L’esplosione all’interno di un locale

L’esplosione di Napoli si è verificata all’interno di un locale in uso a un ristorante della zona, non al ristorante “A figlia d’o marenaro”, come riferito in un primo momento.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che stanno cercando un’altra persona dispersa sotto le macerie, ci sono anche ambulanze e la polizia.

Via Peppino de Filippo, a Napoli, dove è avvenuta l’esplosione

La deflagrazione ha causato danni a due appartamenti. Il traffico sulla vicina via Foria è stato completamente bloccato per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Esplosione causata da un deposito di bombole di gas

L’esplosione è stata probabilmente causata da un deposito di bombole di gas.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente attivato il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Sala di protezione civile della Prefettura per il coordinamento delle attività di soccorso.

Una donna estratta viva dalle macerie

Una donna è stata estratta dalle macerie ed è stata portata in ospedale in gravi condizioni, come confermato anche dalla prefettura.

Sempre la prefettura, si legge in una nota, sta seguendo con attenzione massima anche l’incendio che sta interessando Monte Sant’Angelo per il quale è stato richiesto dalla SOPI di Napoli l’intervento di un mezzo aereo.