Violenta esplosione al parco del biolago di Monclassico a Dimaro, feriti gravi e operai ustionati
Alcuni operai sono stati gravemente feriti da una esplosione avvenuta al parco del biolago a Dimaro, in Trentino
Grave incidente sul lavoro a Dimaro Folgarida, in Trentino Alto Adige. Una esplosione si è verificata al parco del biolago a Monclassico. Almeno due operai, impegnati in lavori di manutenzione, sono rimasti gravemente feriti dallo scoppio, uno ha riportato gravi ustioni ed è stato trasportato all’ospedale con l’eliambulanza.
La violenta esplosione è avvenuta attorno alle 8.30 di questa mattina, mercoledì 27 agosto, a Dimaro Folgarida, in provincia di Trento.
L’esplosione ha coinvolto due operai che stavano facendo lavori di manutenzione al parco del biolago, nella frazione di Monclassico. Lo riporta Agi.
Stando alle prime informazioni, ad esplodere sarebbe stato un compressore che si trovava a bordo del furgone degli operai.
Lo scoppio che ha colpito i due lavoratori avrebbe poi coinvolto una tanica di benzina.
Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e l’elisoccorso partito da Trento.
Entrambi gli operai rimasti feriti nell’esplosione avrebbero riportato lesioni e ustioni da codice rosso.
Il più grave dei due, un uomo di 40 anni, è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Santa Chiara di Trento.
L’altro ferito, 38 anni, è stato invece trasferito all’ospedale di Cles.