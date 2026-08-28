Violenta grandinata a Brescia, il video dell'auto del comico Tiberio Cosmin con il lunotto distrutto
Il comico Tiberio Cosmin racconta la sua disavventura: grandine devastante e auto distrutta a Brescia
Una violenta grandinata a Brescia ha colpito la macchina del comico Tiberio Cosmin, provocando danni alla vettura, e a quelle circostanti. È l’amaro racconto che fa sui suoi canali social il comico, mostrando gli enormi chicchi di grandine caduti e il lunotto posteriore della sua auto completamente distrutto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.