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Violenta grandinata a Brescia, il video dell'auto del comico Tiberio Cosmin con il lunotto distrutto

Il comico Tiberio Cosmin racconta la sua disavventura: grandine devastante e auto distrutta a Brescia

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Una violenta grandinata a Brescia ha colpito la macchina del comico Tiberio Cosmin, provocando danni alla vettura, e a quelle circostanti. È l’amaro racconto che fa sui suoi canali social il comico, mostrando gli enormi chicchi di grandine caduti e il lunotto posteriore della sua auto completamente distrutto.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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