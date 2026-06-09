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Quattro persone denunciate per percosse, questo il bilancio di un episodio avvenuto a Fiuggi, dove la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una lite tra cittadini stranieri. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima, anch’essa straniera, sarebbe stata aggredita e malmenata dai connazionali per motivi apparentemente futili. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia dei presunti responsabili.

L’intervento a Fiuggi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella città termale di Fiuggi. Gli agenti del Commissariato locale sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti, che ha visto coinvolte quattro persone di nazionalità straniera, accusate di aver aggredito un loro connazionale.

L’intervento della Polizia di Stato si è reso necessario a seguito di una segnalazione relativa a una violenta lite tra cittadini stranieri. Secondo quanto emerso dalle indagini, la discussione sarebbe degenerata rapidamente, portando all’aggressione fisica della vittima. Gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze e ricostruito l’accaduto, individuando i presunti responsabili.

Le motivazioni alla base della lite

Dalle prime informazioni, sembra che la lite sia scoppiata per motivi di poco conto. Tuttavia, la situazione è rapidamente sfuggita di mano, culminando in un episodio di percosse ai danni di uno dei presenti.

La Polizia di Stato ha quindi proceduto con la denuncia dei quattro indagati, tutti stranieri, per il reato di percosse in concorso.

L’episodio ha avuto luogo nella città di Fiuggi, nota per le sue terme e per essere meta di numerosi visitatori. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di riportare la calma e di avviare le indagini necessarie per chiarire le responsabilità dei coinvolti.

IPA