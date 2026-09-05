Violenta lite in casa con la madre e la nonna a Galatina vicino a Lecce, arrestato un uomo di 38 anni

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Un arresto per maltrattamenti contro familiari a Galatina nella mattinata del 3 settembre 2026. Un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato dopo una violenta lite domestica che ha coinvolto la madre e l’anziana nonna. L’episodio è stato originato da una segnalazione al NUE 112 che ha richiesto l’intervento urgente degli agenti, i quali hanno riscontrato una situazione di grave pericolo e disordine all’interno dell’abitazione. L’arresto è stato disposto per la reiterazione di comportamenti violenti e minacciosi, aggravati dalla violazione di precedenti misure cautelari.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo a seguito di una chiamata di emergenza ricevuta alle 11.50 circa del 3 settembre 2026. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina sono intervenuti prontamente presso l’abitazione segnalata, trovando l’uomo in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

L’intervento degli agenti e la situazione in casa

Giunti sul posto, i poliziotti della Squadra Volante hanno immediatamente messo in sicurezza le due donne, madre e nonna dell’indagato, permettendo loro di rifugiarsi al piano terra dell’immobile. Nel frattempo, l’uomo si era spostato al primo piano, dove gli agenti hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per riportarlo alla calma. All’interno dell’abitazione sono stati riscontrati disordine e diversi danneggiamenti: arredi, sedie e porte risultavano visibilmente danneggiati, segno della violenza dell’episodio appena avvenuto.

Perquisizione e sequestri

Durante la perquisizione della camera da letto dell’arrestato, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico, un bilancino di precisione e due strumenti per la combustione di sostanze stupefacenti. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro di particolare gravità, aggravando la posizione dell’uomo già noto per precedenti penali.

Un quadro di minacce e richieste di denaro

Le successive indagini e le dichiarazioni raccolte dai familiari hanno permesso di ricostruire una situazione di minacce e continue richieste di denaro, finalizzate all’acquisto di droga e alcol, che si protraeva da tempo. Già nell’ottobre 2025, la madre aveva sporto querela presso gli uffici di Polizia, denunciando i comportamenti aggressivi del figlio. In seguito a quella denuncia, l’uomo era stato sottoposto a una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e applicazione del braccialetto elettronico, oltre all’ammonimento del Questore.

La recidiva e l’intensificarsi delle violenze

Nonostante la cessazione della misura cautelare, negli ultimi giorni la condotta dell’uomo si era nuovamente aggravata, culminando in minacce di morte rivolte all’anziana nonna e in nuovi episodi di danneggiamento all’interno dell’abitazione. La situazione è precipitata fino all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno dovuto agire con tempestività per evitare conseguenze più gravi.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle procedure di rito presso il Commissariato, il trentottenne è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce. L’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

IPA