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Un arresto per lesioni aggravate, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri ad Aprilia (Latina), dove un uomo di 47 anni è stato fermato dopo una violenta lite in un’abitazione. La vittima, un uomo di 51 anni, è stata trasportata in ospedale con una ferita da taglio all’addome. L’aggressione sarebbe scaturita da una discussione per futili motivi.

L’intervento ad Aprilia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando una segnalazione al 112 ha richiesto l’intervento dei militari presso un’abitazione di Aprilia.

All’arrivo, i Carabinieri hanno trovato un uomo di 51 anni con il volto tumefatto e una ferita da arma da taglio all’addome. Sul posto era presente anche l’indagato, un uomo di 47 anni senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia, che stava tentando di allontanarsi dall’immobile.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni della vittima

Immediatamente è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che ha trasportato la vittima presso il locale ospedale per le cure necessarie.

Le condizioni dell’uomo, che presentava tumefazioni al volto e una ferita da taglio, sono state giudicate serie ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Le indagini e la dinamica dell’aggressione

Dai primi accertamenti è emerso che l’indagato era ospite nell’abitazione della vittima, come già avvenuto in passato. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione per motivi di poco conto, degenerata rapidamente in una aggressione fisica.

La vittima ha riferito ai militari di essere scivolata accidentalmente sul coltello durante la colluttazione, ma il personale sanitario ha ritenuto che la ferita da arma da taglio non fosse compatibile con questa versione dei fatti.

Il sequestro dell’arma e l’arresto

Nel corso del sopralluogo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un coltello da cucina con lama acuminata e intriso di sangue, ritenuto l’arma utilizzata per l’aggressione.

Sulla base degli elementi raccolti, i militari hanno proceduto all’arresto dell’indagato, che al termine delle formalità di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA