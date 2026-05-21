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Una denuncia per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Latina. Un uomo di trentatre anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato come il principale responsabile di una violenta lite in strada, degenerata in aggressione e minacce anche nei confronti degli agenti intervenuti.

Violenta lite a Latina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Neghelli, dove la Squadra Volante della Questura di Latina è intervenuta a seguito di una segnalazione che riferiva di una lite in corso e di una persona riversa a terra.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato tre uomini coinvolti nella vicenda. Tra questi, il trentatreenne si è subito distinto per il suo evidente stato di agitazione psicofisica. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, l’uomo ha continuato a rivolgere frasi minacciose e intimidatorie agli altri presenti, mantenendo un atteggiamento aggressivo anche nei confronti dei poliziotti.

Dai primi accertamenti è emerso che poco prima il soggetto aveva avuto un acceso diverbio con due cittadini, sfociato poi in una vera e propria colluttazione. Durante l’alterco, una delle persone coinvolte ha riportato lievi lesioni, mentre la situazione è ulteriormente degenerata con l’arrivo della pattuglia.

Minacce e resistenza agli agenti

Nel corso delle operazioni di identificazione e contenimento, il trentatreenne non solo ha continuato a minacciare i presenti, ma ha anche rivolto pesanti minacce agli agenti di polizia.

L’uomo ha opposto resistenza e ha assunto un comportamento violento, arrivando a colpire gli operatori con sputi e calci, rendendo necessario l’intervento di ulteriori forze e personale sanitario.

L’intervento del 118 e il trasporto in ospedale

Considerato il persistente stato di agitazione, sul posto è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118.

I soccorritori hanno prestato le prime cure all’uomo e, dopo averlo sedato, lo hanno trasportato presso l’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina per ulteriori accertamenti e per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Indagini in corso e provvedimenti

Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della lite, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nelle vicinanze del luogo dell’intervento.

Al termine delle procedure di rito, il trentatreenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Conclusioni

L’episodio ha evidenziato ancora una volta l’importanza della tempestività e della professionalità delle forze dell’ordine nel gestire situazioni di emergenza e nel garantire la sicurezza pubblica.

La Polizia di Stato di Latina prosegue nelle indagini per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

IPA