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L’attività di un bar di via Maria Santissima delle Salette ad Adrano ha ricevuto la sospensione per 10 giorni a seguito di una violenta lite avvenuta all’interno del locale. Il provvedimento, emesso dal Questore di Catania per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, è stato notificato al gestore dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano.

Sospesa l’attività di un bar ad Adriana

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere temporaneamente l’attività commerciale è stata presa dopo un’attenta valutazione dei fatti accaduti e delle condizioni di sicurezza nella zona.

La sera del 25 aprile, all’interno del bar situato nei pressi di via Maria Santissima delle Salette, si è verificata una lite particolarmente accesa tra due persone. L’episodio ha richiesto l’intervento tempestivo di una pattuglia del Commissariato di PS di Adrano, che è riuscita a evitare che lo scontro degenerasse ulteriormente, mettendo così in sicurezza le altre persone presenti nel locale.

I due coinvolti nella lite sono stati accompagnati in Commissariato e, successivamente, hanno dovuto ricorrere a cure mediche a causa delle ferite riportate.

Motivazioni e precedenti

La sospensione dell’attività commerciale non è un fatto isolato per il bar in questione. In passato, infatti, lo stesso esercizio era già stato chiuso, sempre in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), poiché frequentato abitualmente da numerosi pregiudicati.

Questa volta, la chiusura è stata motivata dalla necessità di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica dopo che la violenta lite aveva messo a rischio l’incolumità dei clienti e del personale.

Il provvedimento del Questore

La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania ha concluso l’attività istruttoria, raccogliendo tutti gli elementi necessari per valutare la situazione. Sulla base delle risultanze, il Questore ha disposto la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura del bar per 10 giorni, come previsto dall’articolo 100 del TULPS.

Questa misura consente al Questore di intervenire in modo rapido e deciso per tutelare la sicurezza dei cittadini e rispondere alle legittime aspettative della comunità di vivere in un ambiente sicuro.

IPA