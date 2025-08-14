Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto presso un supermercato di Brescia. Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver commesso una rapina ai danni di un esercizio commerciale. L’episodio si è verificato in via Nicolini, dove il soggetto ha aggredito un addetto alla vigilanza nel tentativo di sottrarsi alla cattura. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Volanti della Questura, che sono intervenuti su segnalazione di un furto in corso. Il provvedimento di allontanamento dal Comune è stato disposto dal Questore per motivi di sicurezza pubblica.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella giornata di lunedì, quando la Centrale Operativa della Questura di Brescia ha ricevuto una richiesta di intervento urgente tramite il numero di emergenza 112 NUE. La chiamata segnalava un furto in atto presso il supermercato “ALDI” situato in via Nicolini. Gli agenti della Squadra Volanti si sono precipitati sul posto, dove hanno trovato la direttrice dell’esercizio commerciale e l’addetto alla vigilanza, quest’ultimo con numerose ferite al volto e il labbro sanguinante.

La dinamica della rapina: violenza e minacce

Secondo la ricostruzione fornita dalle vittime, l’uomo – un 46enne bresciano senza fissa dimora ma residente in provincia – aveva prelevato dagli scaffali diversi prodotti, occultandoli all’interno di uno zaino. Giunto alle casse automatiche, ha tentato di pagare soltanto una birra, cercando di eludere i controlli. L’addetto alla vigilanza, insospettito, ha chiesto all’uomo di mostrare il contenuto dello zaino. A quel punto, il sospettato ha reagito con estrema violenza, colpendo il vigilante con pugni al volto e minacciandolo di morte. L’aggressione ha causato lesioni evidenti all’addetto, che ha dovuto ricevere cure per le ferite riportate.

La fuga e il fermo dell’autore

Dopo l’aggressione, il 46enne ha tentato di darsi alla fuga, ma gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a intercettarlo nelle immediate vicinanze del supermercato. Il soggetto è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale. All’interno dello zaino sono stati rinvenuti tutti i prodotti sottratti dagli scaffali, che sono stati immediatamente restituiti alla direttrice dell’“ALDI”. L’uomo, già destinatario di una misura giudiziaria cautelare e con numerosi precedenti per reati di varia natura e gravità, è stato condotto negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito.

L’arresto e le accuse: rapina aggravata

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, il 46enne è stato tratto in arresto con l’accusa di rapina. La Procura della Repubblica è stata immediatamente informata dei fatti e ha disposto la custodia dell’uomo. La gravità dell’episodio, caratterizzato da violenza e minacce nei confronti di un addetto alla sicurezza, ha portato le autorità a valutare ulteriori misure di prevenzione nei confronti dell’arrestato.

Il foglio di via obbligatorio: misura di prevenzione

Alla luce della pericolosità sociale del soggetto, della sua inclinazione a delinquere e dei precedenti penali a suo carico, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio. Il provvedimento, adottato in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia, prevede il divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 4 anni. In caso di violazione del divieto, il soggetto rischia una condanna fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 euro.

Le dichiarazioni del Questore Sartori

Il Questore Sartori ha sottolineato come episodi di furto e aggressione ai danni di personale di vigilanza e forze dell’ordine siano sempre più frequenti nei pubblici esercizi. “Capita sempre più spesso che chi commette furti reagisca con violenza quando viene fermato, aggredendo e provocando lesioni agli addetti e agli agenti – ha dichiarato Sartori –. Queste situazioni richiedono interventi sistematici e tempestivi, per evitare che degenerino e per sanzionare severamente i responsabili”.

Un fenomeno in crescita: la sicurezza nei supermercati

L’episodio avvenuto a Brescia si inserisce in un quadro più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza nei supermercati e nei luoghi pubblici. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza della collaborazione tra cittadini, personale di vigilanza e istituzioni per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità che mettono a rischio l’incolumità delle persone e la serenità della comunità.

IPA