Violenta rapina in un negozio a Trani, titolare strattonata e ferita: ladro catturato e arrestato

Un arresto a Trani. Catturato di un uomo accusato di rapina ai danni di un negozio nel centro della città. L’uomo, un quarantenne con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato dopo aver minacciato e ferito la titolare di un’attività commerciale per sottrarre denaro.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, quando il sospettato si è introdotto in un negozio di Trani che vende merce varia. Dopo aver effettuato un giro di perlustrazione, si è avvicinato alla cassa, minacciando e strattonando la titolare. La donna è stata ferita, fortunatamente in modo non grave, mentre l’uomo prelevava diverse decine di euro prima di allontanarsi rapidamente.

Indagini e arresto

Immediatamente, il personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Trani ha avviato i primi accertamenti. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alla conoscenza diretta dei pregiudicati locali, il presunto responsabile è stato rapidamente individuato. Poco dopo, è stato intercettato mentre si recava presso gli Uffici del Commissariato, dove ha ammesso la sua colpevolezza.

Precedenti e misure cautelari

L’uomo era già sospettato di essere coinvolto in un furto avvenuto la settimana precedente all’interno di una tabaccheria cittadina, oltre a un’altra rapina ai danni di una farmacia. Per questi fatti, era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Trani, che aveva richiesto l’emissione di una misura cautelare di custodia in carcere. Il Gip ha accolto la richiesta solo dopo aver espletato le nuove procedure, che prevedono l’interrogatorio preventivo. La misura è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Trani dopo la seconda rapina.

Considerazioni legali

Va precisato che la posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che non può essere considerato colpevole fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna. L’azione di contrasto degli uomini del Commissariato di Trani prosegue incessantemente per prevenire ogni forma di illegalità e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Fonte foto: IPA