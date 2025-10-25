Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due ragazzi quindicenni sono stati collocati in comunità dai Carabinieri di Fidene, dopo una rapina avvenuta su un autobus nella notte dell’8 giugno. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma a seguito delle indagini che hanno permesso di identificare i responsabili dell’aggressione e del furto ai danni di un coetaneo.

Le indagini dei Carabinieri di Fidene

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di collocamento in comunità è stata eseguita nei confronti di due ragazzi quindicenni già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi. Uno dei due si trovava già ristretto presso l’Istituto Penale Minorile di Roma per altri reati. L’azione dei Carabinieri ha preso avvio da un grave episodio avvenuto nella notte dell’8 giugno, quando, intorno alle ore 3.30, un giovane è stato vittima di una rapina mentre viaggiava sull’autobus di linea 341 lungo viale Kant.

L’aggressione sull’autobus: dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima, un ragazzo, si trovava a bordo dell’autobus quando è stata improvvisamente avvicinata da due coetanei. I giovani lo hanno strattonato e colpito ripetutamente, riuscendo così a sottrargli un bracciale e il telefono cellulare. Dopo il furto, i due si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle vie circostanti.

La denuncia e l’avvio delle indagini

La vittima, profondamente scossa dall’accaduto, ha immediatamente chiesto aiuto e si è recata presso i Carabinieri per sporgere denuncia. Ha fornito una prima descrizione degli aggressori, elemento che si è rivelato fondamentale per l’avvio delle indagini. I Carabinieri della Stazione di Fidene, sotto il coordinamento della Procura per i Minorenni di Roma, hanno dato il via a una serie di accertamenti per risalire all’identità dei responsabili.

Analisi dei filmati e testimonianze

Le attività investigative si sono concentrate sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e sulla rete di trasporto pubblico. Gli inquirenti hanno inoltre raccolto testimonianze e altri riscontri investigativi, che hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica della rapina e di individuare i responsabili.

Gli esiti dell’indagine: responsabilità accertate

Il paziente e scrupoloso lavoro degli investigatori ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due minori, già coinvolti in precedenti vicende giudiziarie. Le prove raccolte hanno portato il Tribunale per i Minorenni di Roma a emettere un’ordinanza di collocamento in comunità per entrambi. Uno dei ragazzi era già ristretto presso l’I.P.M. della Capitale per altri reati.

