Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Caos a Padova, nei pressi del cavalcavia Borgomagno: un cinese di 33 anni e un nigeriano di 35 anni sono stati protagonisti di una violenta lite e sono stati soccorsi e medicati per le ferite riportate. Il questore ha disposto l’avvio delle procedure per la revoca dei loro permessi di soggiorno.

Intervento della Polizia e dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alle ore 16.30 di martedì 6 ottobre, durante i servizi di pattugliamento delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Padova. Gli agenti, impegnati nelle attività di prevenzione e controllo nella zona della stazione ferroviaria, hanno notato due uomini che si colpivano reciprocamente con calci e pugni nei pressi del cavalcavia Borgomagno.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la lite tra i due uomini è rapidamente degenerata. Entrambi hanno utilizzato oggetti contundenti: il nigeriano avrebbe afferrato una bottiglia di vetro con cui ha ferito il cittadino cinese, mentre quest’ultimo ha reagito colpendo il rivale alla testa con un bastone. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di bloccare e separare i due contendenti, evitando conseguenze più gravi.

Le condizioni dei coinvolti e l’intervento medico

Entrambi i protagonisti della lite presentavano numerosi tagli, ecchimosi ed escoriazioni. Le loro condizioni hanno reso necessario il trasporto presso il pronto soccorso per le cure mediche. Dopo essere stati medicati, i due sono stati dimessi con prognosi per lievi ferite riportate durante il violento scontro.

La Polizia ha immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire le cause della lite, che sembrerebbe essere scoppiata per motivi ancora da accertare. Sul posto sono state raccolte le testimonianze di alcune persone presenti, tra cui famigliari e connazionali del cittadino cinese. Il nigeriano, 35enne, è risultato avere precedenti per reati contro la persona ed era in possesso di permesso di soggiorno per asilo. Il cittadino cinese, invece, 33enne, è risultato incensurato e titolare di permesso di soggiorno per lavoro.

Denuncia e provvedimenti amministrativi

Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati denunciati per lesioni personali aggravate dall’uso di oggetti contundenti. Il questore Marco Odorisio ha disposto l’attivazione dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure di revoca dei permessi di soggiorno di entrambi. In particolare, per il cittadino nigeriano è stata interessata anche la Commissione Territoriale per i richiedenti asilo.

Contesto e attività di prevenzione

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio che la Questura di Padova sta intensificando, soprattutto nelle aree considerate più sensibili come quella della stazione ferroviaria e delle zone limitrofe.

IPA