Violenta rissa con armi improvvisate durante il Capodanno a Marcianise, Daspo urbano per nove giovani
Nove giovani denunciati per rissa a Marcianise la notte di Capodanno. Daspo urbano e foglio di via per i responsabili identificati dalla Polizia.
Nove giovani denunciati, questo il bilancio di una rissa avvenuta la sera del 31 dicembre nel centro urbano di Marcianise durante i festeggiamenti per la notte di Capodanno. I ragazzi, tutti maggiorenni, sono stati individuati e denunciati dalla Polizia di Stato di Caserta dopo un’attenta attività investigativa. La violenza sarebbe scaturita per futili motivi e ha portato anche al ferimento lieve di alcuni partecipanti.
- Rissa violenta a Marcianise
- La ricostruzione dei fatti
- Le conseguenze della rissa
- Provvedimenti amministrativi: Daspo urbano e foglio di via
- Ulteriori misure di prevenzione
Rissa violenta a Marcianise
L’episodio si è verificato la sera del 31 dicembre scorso, quando un gruppo di giovani ha dato vita a una rissa in pieno centro a Marcianise.
Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, insieme alla Polizia Municipale, sono intervenuti a seguito di una segnalazione e hanno avviato un’articolata attività investigativa per identificare tutti i soggetti coinvolti.
La ricostruzione dei fatti
Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e agli approfondimenti investigativi gli inquirenti sono riusciti a ricostruire con precisione la dinamica della rissa.
Secondo quanto emerso la discussione tra i giovani sarebbe nata per motivi banali durante i festeggiamenti in piazza per la fine dell’anno. La lite è rapidamente degenerata in atti di violenza con schiaffi, pugni e persino l’utilizzo di bottiglie di vetro come armi improvvisate.
Le conseguenze della rissa
A causa della rissa alcuni dei partecipanti hanno riportato lievi lesioni e sono stati trasportati al pronto soccorso di Aversa per le cure del caso.
Una volta conclusa l’attività di identificazione nove persone, tutte maggiorenni e di età compresa tra 24 e 34 anni, sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.
Provvedimenti amministrativi: Daspo urbano e foglio di via
Oltre alle denunce, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ha avviato l’istruttoria per l’emissione del cosiddetto “Daspo urbano“. Questo provvedimento vieta ai soggetti coinvolti l’accesso a esercizi pubblici e locali di intrattenimento, come bar, ristoranti e pub, nelle aree urbane specifiche di Marcianise, e impedisce loro di stazionare nelle immediate vicinanze di tali locali.
Ulteriori misure di prevenzione
In aggiunta, nei confronti di alcuni dei giovani coinvolti è stato avviato anche il procedimento amministrativo per l’adozione del foglio di via dal Comune di Marcianise.
Tale misura prevede l’allontanamento dal comune per coloro che sono ritenuti socialmente pericolosi e che si sono resi protagonisti di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.