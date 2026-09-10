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Quattro arresti e un divieto di accesso ai locali pubblici per tre anni, questo il bilancio di una violenta rissa avvenuta nella notte di domenica in piazza della Repubblica a Torino. I protagonisti, due cittadini italiani e due di origine marocchina, sono stati fermati dopo che la situazione è degenerata, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Il provvedimento del Questore a Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Torino, dr. Massimo Gambino, ha emesso quattro Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) nei confronti dei giovani coinvolti nella rissa.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dei gravi fatti accaduti nella notte tra domenica e lunedì, quando una lite tra due gruppi contrapposti è sfociata in violenza nel cuore della città.

La dinamica dei fatti

L’episodio si è verificato intorno alle due di notte in piazza della Repubblica. Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, una discussione tra due gruppi di giovani è rapidamente degenerata in una rissa violenta.

Durante lo scontro sono state lanciate bottiglie di vetro e utilizzato spray al peperoncino, creando panico tra i presenti e un concreto rischio per la sicurezza dei passanti e degli avventori dei locali della zona.

Violenza contro gli agenti

Nel tentativo di riportare la calma, gli operatori delle forze dell’ordine sono intervenuti sul posto. In questa fase, i due cittadini italiani coinvolti si sono scagliati contro gli agenti, colpendoli e causando loro lesioni.

Due operatori di polizia hanno dovuto ricorrere a cure mediche, con prognosi rispettivamente di tre giorni e sette giorni. L’aggressione agli agenti ha aggravato ulteriormente la posizione dei responsabili.

Proseguimento della lite e intervento della Polizia

La tensione non si è placata nemmeno dopo il primo intervento delle forze dell’ordine. I contatti tra i due gruppi e la lite verbale sono proseguiti in piazza Emanuele Filiberto, dove sono volate ingiurie e minacce.

Solo il tempestivo arrivo di numerose volanti della Polizia di Stato ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Arresti e misure cautelari

I quattro soggetti coinvolti, di età compresa tra diciotto e trenta anni, sono stati arrestati per rissa aggravata. Tre di loro risultano avere precedenti di polizia. I due cittadini italiani sono stati inoltre deferiti all’Autorità Giudiziaria per resistenza, violenza o minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto per tutti e quattro, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Divieto di accesso alle aree urbane

Alla luce della gravità dei fatti e del pericolo per la sicurezza pubblica, il Questore di Torino ha vietato ai quattro giovani, per tre anni, l’accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento e lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi in specifiche aree della città.

Il divieto riguarda in particolare alcune zone del Quadrilatero, di Borgo Valdocco e del quartiere Aurora, aree note per la vivace vita notturna e la presenza di numerosi locali.

Motivazioni del provvedimento

Il provvedimento è stato adottato considerando che le condotte dei giovani hanno rappresentato un grave pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica, soprattutto perché perpetrate in orario notturno e in prossimità di esercizi pubblici. La violenza nei confronti degli operatori intervenuti e il rischio di reiterazione di comportamenti analoghi hanno spinto le autorità a intervenire con decisione, applicando il massimo rigore previsto dalla normativa vigente.

L’episodio di rissa e violenza avvenuto nella notte di domenica a Torino riporta l’attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza nelle aree urbane più frequentate, soprattutto durante le ore notturne.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e le misure adottate dal Questore rappresentano una risposta ferma e decisa contro ogni forma di illegalità e aggressione ai danni di cittadini e operatori di polizia.

IPA