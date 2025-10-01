Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quindici giorni di sospensione per un noto esercizio commerciale di Foggia, a seguito di una serie di episodi che hanno messo in pericolo la sicurezza pubblica. Il locale, lo scorso 10 settembre 2025, è stato teatro di una rissa violenta e, nei giorni successivi, sono emerse ulteriori irregolarità, tra cui la vendita di sigarette a un minorenne. Il provvedimento è stato notificato dal Questore, come previsto dall’articolo 100 del T.U.L.P.S., per rispondere alle esigenze di sicurezza della cittadinanza.

Controlli amministrativi e prevenzione: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo amministrativo sono proseguite senza sosta su tutto il territorio provinciale, coinvolgendo la Polizia di Stato e le altre Forze di Polizia. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione agli esercizi pubblici che rappresentano punti di aggregazione.

La sospensione dell’attività: i motivi del provvedimento

Il provvedimento di sospensione per quindici giorni è stato notificato al titolare di un esercizio commerciale molto conosciuto a Foggia. La decisione è arrivata dopo una serie di controlli effettuati dalla Divisione Amministrativa della Questura, che hanno portato alla luce gravi episodi avvenuti all’interno del locale. In particolare, il 10 settembre 2025, il locale è stato teatro di una rissa particolarmente violenta, durante la quale sono stati coinvolti diversi soggetti, alcuni dei quali armati di oggetti contundenti.

La rissa e le successive irregolarità

L’episodio della rissa ha rappresentato solo l’inizio di una serie di accertamenti che hanno evidenziato ulteriori criticità. Nel corso dei controlli successivi, infatti, sono stati identificati all’interno dell’esercizio diversi soggetti con precedenti penali o comunque già noti alle Forze di Polizia. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro di rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Vendita di sigarette a minori: un ulteriore illecito

Durante uno dei controlli, un dipendente del locale è stato sorpreso mentre effettuava la vendita di un pacchetto di sigarette a un minorenne. L’episodio ha comportato una sanzione amministrativa e ha aggravato la posizione dell’esercizio commerciale, già sotto osservazione per i fatti precedenti. La presenza di minori e la vendita di prodotti vietati hanno rafforzato la necessità di un intervento deciso da parte delle autorità.

La risposta delle Forze di Polizia e l’impegno per la sicurezza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’azione di controllo e prevenzione proseguirà senza sosta su tutto il territorio provinciale. La collaborazione tra Polizia di Stato e le altre Forze di Polizia mira a contrastare situazioni di degrado e a rispondere con fermezza alle richieste di sicurezza provenienti dalla cittadinanza della Capitanata. Il provvedimento adottato a Foggia rappresenta un segnale chiaro dell’impegno delle istituzioni nel garantire il rispetto delle regole e la tutela della collettività.

