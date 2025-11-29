Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Inflitti sette provvedimenti D.A.C.UR a Santa Maria Al Bagno, frazione di Nardò (Lecce), dove un gruppo di giovani è stato coinvolto in una rissa all’esterno di un locale. I fatti sono stati accertati grazie alle indagini della Polizia di Stato, che ha ricostruito la dinamica e individuato i responsabili, ai quali è stato imposto il divieto di accesso ai luoghi pubblici per motivi di sicurezza.

L’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato il 22 giugno scorso, intorno alle 19:00, nella marina di Santa Maria Al Bagno. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Nardò sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di alcuni residenti, che avevano assistito a una violenta rissa scoppiata all’esterno di un noto locale della zona, frequentato sia da giovani che da famiglie.

Secondo quanto riportato dalla Polizia, la situazione ha generato forte preoccupazione tra i presenti, costringendo gli agenti a intervenire tempestivamente per ristabilire l’ordine. I responsabili, sei uomini di nazionalità tunisina e una donna italiana, tutti di età compresa tra 21 e 33 anni, sono stati accompagnati presso il Commissariato per l’identificazione.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Grazie all’attività investigativa svolta dagli agenti, che hanno acquisito materiale video e raccolto le testimonianze di alcuni presenti, è stato possibile ricostruire con precisione le responsabilità dei sette giovani coinvolti nella rissa. L’episodio si è concluso solo grazie al pronto intervento della Polizia di Stato, che ha evitato conseguenze più gravi per l’ordine pubblico.

I provvedimenti adottati

A seguito di una dettagliata istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura, il Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, ha emesso sette provvedimenti D.A.C.UR. Questi atti vietano ai responsabili l’accesso e la permanenza in diverse aree di Santa Maria Al Bagno, in particolare nei locali pubblici e nei luoghi di pubblico trattenimento maggiormente esposti al rischio di episodi simili. Il divieto avrà una durata variabile, da uno a due anni, in base alla gravità dei comportamenti e ai precedenti penali dei destinatari.

