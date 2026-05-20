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L’attività di un noto locale di Otranto ha ricevuto una sospensione per 20 giorni a seguito di una rissa scoppiata durante un evento musicale. Il provvedimento, emesso dal Questore della Provincia di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, è stato notificato ai titolari dell’esercizio pubblico, con finalità preventive e cautelari per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il provvedimento a Otranto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sospensione dell’attività è stata decisa dall’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, con l’obiettivo di interrompere situazioni considerate pericolose per l’ordine pubblico.

Il provvedimento amministrativo, della durata di 20 giorni, ha carattere preventivo e mira a garantire la sicurezza dei cittadini e la regolarità delle attività economiche.

La rissa durante l’evento musicale

Il fatto scatenante è avvenuto lo scorso 5 aprile, quando all’interno di un esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande di Otranto si è verificata una violenta rissa durante un evento musicale che aveva attirato numerosi partecipanti.

Secondo la ricostruzione degli agenti della Questura di Lecce in servizio presso il Commissariato di P.S. di Otranto, la rissa ha coinvolto circa 30 soggetti, generando panico tra i presenti.

Intervento delle forze dell’ordine e conseguenze

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente sul posto, accertando che la rissa era iniziata nell’area di pertinenza del locale e, secondo alcune testimonianze, anche all’interno dello stesso. La situazione è poi degenerata, estendendosi ai locali limitrofi e causando danneggiamenti a tavoli, sedie e vasi.

Gli avventori estranei ai fatti e i clienti dei locali vicini sono stati costretti ad allontanarsi rapidamente per timore di essere coinvolti.

Denunce e attività di polizia giudiziaria

Le indagini successive hanno portato all’identificazione e alla denuncia di 9 soggetti ritenuti coinvolti nella rissa.

Sono state inoltre presentate denunce per danneggiamento, mentre la polizia giudiziaria ha avviato un’attività investigativa per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità dei partecipanti.

Iter amministrativo e sospensione dell’attività

La Squadra Amministrativa del Commissariato di Otranto ha immediatamente proposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Lecce ha istruito e concluso il procedimento amministrativo, notificando ai titolari del locale il provvedimento di sospensione per 20 giorni, firmato dal Questore Lionetti.

Obiettivi e principi del provvedimento

La misura adottata intende bilanciare la libertà di iniziativa economica con il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sicuro e ordinato.

I titolari degli esercizi pubblici sono chiamati a gestire le proprie attività in modo responsabile, collaborando con gli addetti ai servizi di controllo, professionisti formati e iscritti in appositi elenchi della Prefettura, per prevenire e gestire eventuali criticità durante eventi che prevedono un’ampia affluenza di pubblico.

Precedenti e attenzione costante delle autorità

Il provvedimento di sospensione è stato adottato nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, considerando che l’esercizio era già stato destinatario di una diffida del Questore nel 2024 e aveva ricevuto sanzioni amministrative nel 2024 e 2025.

L’attenzione delle forze dell’ordine sulle modalità di gestione degli esercizi pubblici e dei locali da ballo rimane alta, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità e garantire la sicurezza degli avventori, il rispetto delle norme e una concorrenza leale.

Conclusioni

La sospensione per 20 giorni dell’attività del locale di Otranto rappresenta una misura significativa adottata dalle autorità per prevenire ulteriori episodi di violenza e tutelare l’ordine pubblico.

La Polizia di Stato ribadisce l’importanza di una gestione responsabile degli esercizi pubblici, sottolineando il ruolo fondamentale della collaborazione tra gestori, addetti alla sicurezza e forze dell’ordine per garantire la tranquillità e la sicurezza della collettività.

IPA