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Per un noto kebab di Teramo è stata disposta la chiusura di cinque giorni a seguito di una rissa avvenuta tra clienti e personale del locale. Il provvedimento, emesso dal Questore della provincia, è stato adottato per motivi di ordine pubblico dopo che l’episodio, ripreso in diversi video diventati virali sui social, ha suscitato forte indignazione nella comunità locale.

Kebab chiuso per rissa a Teramo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Teramo, Pasquale Sorgonà, ha deciso di sospendere la licenza di un kebab per 5 giorni ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S..

La decisione è arrivata dopo che il locale era stato teatro di una violenta rissa tra due avventori e il personale dipendente, episodio che ha avuto ampia risonanza sui social network e sui principali quotidiani locali.

I fatti della sera del 21 marzo

La sera del 21 marzo scorso la Polizia di Stato è intervenuta presso il kebab dopo la segnalazione di un cittadino che aveva assistito a una rissa in corso. Le pattuglie della Questura, giunte rapidamente sul posto, hanno identificato i presenti e ricostruito l’accaduto: una coppia di clienti, un uomo e una donna quarantenni, aveva avuto un acceso diverbio con il titolare e i dipendenti del locale, scaturito dal rifiuto di servire loro alcolici.

La discussione è degenerata in una rissa violenta, ripresa da alcuni cittadini e poi diffusa online, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica.

Le conseguenze della rissa

L’episodio ha coinvolto complessivamente cinque persone, tra cui una donna che è stata colpita ripetutamente mentre si trovava a terra.

Tutti i partecipanti hanno riportato lesioni di varia entità, con prognosi comprese tra 5 e 10 giorni. La gravità dei fatti ha provocato una forte reazione da parte dei rappresentanti della vita pubblica teramana, che hanno richiesto interventi decisi per garantire la sicurezza dei cittadini.

I controlli successivi e i precedenti penali

Nei giorni successivi alla rissa il locale è stato sottoposto a una serie di controlli da parte della Questura. Durante queste verifiche sono stati identificati numerosi clienti e frequentatori con precedenti penali e di polizia per rissa, furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica e senza patente, oltre a violazioni amministrative come l’uso personale di sostanze stupefacenti.

Questi elementi hanno contribuito a rafforzare la decisione di sospendere l’attività del locale per motivi di sicurezza pubblica.

Le misure adottate dalla Questura

Dopo aver visionato i filmati e raccolto le testimonianze dei presenti, la Questura ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 TULPS.

Tale norma consente al Questore di sospendere la licenza di esercizi in cui si siano verificati tumulti o gravi disordini, o che siano abituali ritrovi di persone pregiudicate o pericolose, rappresentando un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Ulteriori provvedimenti e notifiche

La Questura ha inoltre adottato la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio da Teramo per quattro anni nei confronti dei due avventori che hanno dato origine all’alterco sfociato nella rissa.

I provvedimenti sono stati notificati nella mattinata odierna dal personale della Divisione Anticrimine e della Polizia Amministrativa della Questura di Teramo, con l’apposizione sulla porta del locale del cartello “CHIUSO PER DISPOSIZIONE DEL QUESTORE”.

Controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro

Ulteriori verifiche sono state condotte in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Teramo. Gli accertamenti hanno portato alla scoperta di un lavoratore “in nero” e di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per questi motivi è stata disposta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di legge.

Sono state inoltre impartite prescrizioni per la mancata revisione degli estintori, l’impianto elettrico non certificato e la non conformità dei locali. Le sanzioni comminate ammontano a 5000 euro e l’ammenda a 16.500 euro.

IPA