Due cittadini tunisini fermati per spaccio e due persone denunciate per rissa: questo il bilancio delle ultime operazioni di controllo del territorio condotte dalla Questura di Ravenna. Gli interventi sono stati effettuati nella giornata di ieri, nell’ambito di un piano di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti e all’illegalità diffusa, con particolare attenzione alla zona Speyer e al centro cittadino.

Paura nella zona Speyer di Ravenna, due arresti

La Questura di Ravenna ha intensificato i servizi di controllo nella zona Speyer, area già oggetto di costante monitoraggio per contrastare i fenomeni di illegalità e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della giornata di ieri gli agenti hanno individuato due cittadini tunisini rispettivamente di 19 anni e 24 anni durante una serie di controlli mirati.

Un controllo approfondito ha permesso di rinvenire, nelle immediate vicinanze dei due soggetti, cinque involucri contenenti sostanza stupefacente. La successiva perquisizione personale ha portato al sequestro di una somma in contanti di circa 600 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Nei confronti dei due uomini sono stati avviati i provvedimenti previsti dalla legge.

Rissa nei pressi di un locale del centro: due denunciati

Un secondo intervento ha visto impegnato il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna in seguito a una rissa scoppiata nei pressi di un noto locale del centro cittadino. L’episodio, che ha destato particolare allarme tra i presenti, ha richiesto un tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Dalle prime ricostruzioni la rissa avrebbe coinvolto circa 6-7 persone. Al momento, due dei presunti autori sono stati già identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria. Le attività investigative proseguono per individuare gli altri partecipanti e ricostruire completamente la dinamica dei fatti.

Impegno costante della Questura per la sicurezza cittadina

L’azione della Questura di Ravenna testimonia il costante impegno delle forze dell’ordine nel garantire un presidio capillare del territorio e una risposta immediata alle situazioni di rischio. I servizi mirati proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e tutelare la serenità della collettività.

Le operazioni condotte ieri rappresentano solo l’ultima tappa di una strategia più ampia, condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, volta a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e a prevenire reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e ad episodi di violenza come le risse in centro.

IPA