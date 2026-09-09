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A un cittadino bengalese è stato notificato un avviso orale a seguito di una violenza sessuale commessa negli ultimi giorni di agosto. Il provvedimento, emesso dal Questore di Torino, è stato motivato dalla pericolosità sociale dell’uomo, già sottoposto a misura cautelare dopo il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

L’intervento a Torino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato notificato dal Commissariato Madonna di Campagna, su disposizione del Questore di Torino, dr. Massimo Gambino.

Il cittadino bengalese è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato per violenza sessuale, reato che avrebbe commesso negli ultimi giorni di agosto. L’uomo avrebbe approfittato della condizione di inferiorità fisica o psichica della vittima, una minore di 14 anni. A seguito della segnalazione, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Ulteriori episodi e aggravanti

Nel provvedimento del Questore sono stati evidenziati elementi che sottolineano la pericolosità sociale dell’indagato. Oltre al primo episodio, è stato accertato un altro caso di violenza sessuale avvenuto nella stessa giornata e nello stesso esercizio commerciale, questa volta ai danni di una donna di mezza età.

Entrambi i fatti sono avvenuti mentre l’uomo prestava servizio all’interno del negozio.

Le motivazioni del provvedimento

Il Questore di Torino ha ritenuto che le condotte dell’uomo dimostrino una concreta propensione a commettere atti lesivi dell’integrità e della libertà sessuale altrui.

Tali comportamenti, secondo quanto riportato, minano la sicurezza e la tranquillità pubblica, generando turbamento e un diffuso allarme sociale, come testimoniato anche dalla risonanza mediatica del caso.

L’avviso orale e le sue implicazioni

Per questi motivi, il personale del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna ha notificato all’uomo l’avviso orale.

Questo provvedimento monitorio richiama ufficialmente il destinatario a rispettare la legge, avvertendolo che le sue azioni sono sotto osservazione e che eventuali ulteriori condotte illecite potrebbero comportare conseguenze più gravi.

L’intervento delle forze dell’ordine e l’emissione dell’avviso orale rappresentano un segnale di attenzione verso la tutela dell’integrità e della sicurezza dei cittadini, soprattutto in presenza di episodi che coinvolgono minori e donne. Il caso rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti, che continueranno a monitorare la situazione per prevenire ulteriori episodi di violenza sessuale e garantire la sicurezza pubblica.

IPA