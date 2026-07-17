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5 anni e 8 mesi di reclusione, questa la condanna inflitta a un giovane marocchino per violenza sessuale aggravata nei boschi della droga di Rieti. L’uomo era stato arrestato dopo un’indagine condotta dalla Polizia di Stato, che aveva raccolto gravi indizi di colpevolezza a suo carico. I fatti risalgono all’aprile 2025, quando la vittima, una donna 30enne, era stata aggredita e violentata mentre si trovava in una zona boschiva della periferia reatina.

Le indagini della Polizia di Stato a Rieti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il caso ha avuto inizio nella notte del 14 aprile 2025. La donna si era recata in un’area boschiva della periferia di Rieti per acquistare sostanze stupefacenti da un giovane spacciatore di nazionalità marocchina.

L’uomo, visibilmente ubriaco, l’ha aggredita e costretta a subire una violenza sessuale sotto la minaccia di un machete. Durante l’aggressione, l’uomo ha anche accusato la vittima di essere responsabile dell’arresto per spaccio di un suo connazionale, avvenuto pochi giorni prima nella stessa zona.

La denuncia e l’avvio delle indagini

La donna, che ha riportato anche delle lesioni durante l’aggressione, ha trovato il coraggio di denunciare immediatamente quanto accaduto alla Polizia di Stato.

Grazie alla sua testimonianza, gli investigatori della Squadra Mobile hanno potuto avviare approfondite indagini, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ventitreenne marocchino, sbarcato a Lampedusa nel 2022 e richiedente protezione internazionale.

L’identificazione e la fuga dell’aggressore

Le indagini hanno permesso di identificare il presunto responsabile, che nel frattempo si era reso irreperibile. Il giovane era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti per diversi reati: violenza sessuale aggravata, lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere, intralcio alla giustizia e cessione di sostanze stupefacenti.

Nonostante il tentativo di sfuggire alla giustizia, la sua fuga è durata pochi mesi.

L’arresto a Napoli

Il 30 settembre 2025, grazie a un alert del sistema “Alloggiati Web” giunto alla Sala Operativa della questura campana, il giovane è stato rintracciato in un hotel di Napoli. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti e del Commissariato di P.S. “Vasto Arenaccia” della Questura di Napoli lo hanno sottoposto a Fermo di Polizia Giudiziaria e associato presso la Casa Circondariale di Secondigliano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nei mesi successivi, il giovane marocchino è stato processato e condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione per i gravi reati commessi. La sentenza rappresenta l’epilogo di una vicenda che ha scosso la comunità reatina e ha visto la Polizia di Stato impegnata in un’indagine complessa e delicata, condotta con determinazione e professionalità.

IPA