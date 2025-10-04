Violentata a 13 anni a Prato dall'amico di famiglia per tutta l'estate, arrestato 48enne: "Ero ubriaco"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Avrebbe stuprato in almeno cinque occasioni la figlia minorenne della coppia che l’ospitava, fino a quando la ragazzina non ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai genitori. Un 48enne di nazionalità cinese è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una 13enne, che durante gli abusi avrebbe anche riportato lesioni.

Le violenze sessuali sulla 13enne

Le violenze sessuali ai danni della minorenne sarebbero andate avanti per tutta l’estate, periodo in cui l’uomo è stato ospite della famiglia di connazionali, genitori della vittima. Stando a quanto ricostruito dalla procura attraverso le indagini svolte finora, riportate da La Nazione, il 48enne avrebbe costretto la ragazzina a compiere atti sessuali in almeno cinque episodi, dal giugno fino al 17 settembre 2025.

Abusi che avrebbero portato la 13enne anche a subire delle lesioni.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

La zona di via Pistoiese, nel cuore della Chinatown di Prato, dove una 13enne è stata vittima di violenze sessuali ripetute da parte di un amico di famiglia

L’arresto

Atti atroci a cui è stata messa la parola fine soltanto grazie alla forza d’animo della vittima, che è riuscita a dire tutto ai genitori.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri nella giornata di martedì 30 settembre in via Pistoiese a Prato, nel cuore della Chinatown cittadina. L’indagato ha ammesso le accuse contestate davanti al Gip durante l’interrogatorio di convalida del fermo, disposto dal procuratore Luca Tescaroli.

Agli inquirenti avrebbe cercato di motivare le sue azioni con la mancanza di lucidità dovuta alla condizione di ubriachezza in cui si trovava quando commetteva gli abusi. Per il 48enne è scattata la custodia cautelare in carcere.

La violenza sessuale a Brindisi

A fine settembre un’altra 13enne sarebbe stata violentata a Mesagne, in provincia di Brindisi, da due minorenni, di 12 e 15 anni.

I due adolescenti avrebbero costretto la vittima a subire una violenza sessuale in strada. La Procura dei minori di Lecce ha aperto un’indagine: oltre che di abuso, i due giovani dovranno rispondere anche dell’accusa di sequestro di persona.