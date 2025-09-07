Violentata a Durazzo in Albania, il racconto dell'italiana 18enne: "Cercato di impedirlo, non si è fermato"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Le parole della turista italiana che avrebbe subito una violenza sessuale a Durazzo, in Albania, non lasciano spazio a dubbi. Il 26enne Leonardo Preza ha usato violenza su di lei, nonostante i tentativi della 18enne di sottrarsi. “L’ho spinto più volte ma non si è fermato”, ha raccontato la giovane veneziana alle Forze dell’Ordine.

Nuovi dettagli emergono sulla violenza sessuale che si è consumata a Durazzo, in Albania, ai danni di una turista italiana di 18 anni.

La giovane ha recentemente fornito la sua testimonianza su quanto accaduto, raccontando alla Polizia alcuni particolari relativi all’aggressione.

Il video condiviso dall’emittente albanese Report TV ritrae la giovane e l’aggressore prima della violenza

Secondo quanto riportato da Il Corriere del Veneto, la giovane sarebbe rimasta sola per pochi minuti sulla spiaggia di Durazzo. In questo breve tempo, l’aggressore avrebbe approfittato della vittima.

“Durante la notte abbiamo consumato bevande alcoliche. Per un momento ho lasciato gli amici e mi sono seduta su un lettino a pochi metri dall’hotel”, ha riportato la giovane alle Forze dell’Ordine.

“In questo lasso di tempo una persona mi si è avvicinata e mi ha aggredita e, nonostante i miei tentativi di difendermi, mi ha violentata dopo che ho opposto resistenza”: questa la tragica testimonianza della 18enne.

Il racconto della turista italiana che ha subito una violenza sessuale a Durazzo prosegue poi con i tentativi della vittima di sottrarsi allo stupro.

“L’ho spinto più volte. Ho cercato di impedirgli di fare sesso ma non si è fermato. Mi ha spogliata e ha abusato di me”, ha raccontato la 18enne alla Polizia.

I segni sul corpo della giovane veneziana, che presenta diversi lividi, confermerebbero quanto riportato dalla ragazza alle Forze dell’Ordine.

La versione del 26enne

Il 26enna accusato di violenza sessuale ai danni della turista italiana in spiaggia a Durazzo è Leonardo Preza, un lavoratore stagionale albanese impiegato nel bar dove la 18enne aveva iniziato la serata.

I due avrebbero parlato per qualche minuto prima dell’aggressione.

Fermato e interrogato dagli inquirenti, Preza si è difeso affermando che il rapporto sessuale sarebbe stato consensuale.