Violentata al parco di Tor Tre Teste, il racconto della donna tra abusi e rapina: "Voleva tagliarmi la gola"

La donna di 60 anni violentata al parco di Tor Tre Teste a Roma ha raccontato i minuti drammatici vissuti tra gli abusi e la rapina subita. “Mi ha minacciato dicendomi che mi avrebbe tagliato la gola” ha raccontato agli investigatori, ancora sotto choc. I carabinieri hanno ricostruito un identikit dello stupratore: si tratta di un giovane di circa 30 anni di origine nordafricana.

Il racconto della donna violentata al parco Tor Tre Teste

A riportare il racconto fatto dalla donna violentata al parco Tor Tre Teste agli investigatori, mentre era ancora sotto choc per gli abusi e la rapina subiti, è La Repubblica.

La vittima è stata assalita poco prima delle 6 del mattino di domenica 24 agosto vicino all’ingresso del parco (a quell’ora deserto) in via degli Olmi, vicino ai ruderi dell’acquedotto Alessandrino. “Ero uscita presto per portare a spasso il cane. Mi sono piegata per togliergli il guinzaglio, in quel momento è arrivato quest’uomo da dietro. Non ricordo il suo volto, solo che era di colore e aveva un cappellino da baseball all’indietro”.

Il parco di Tor Tre Teste collega i quartieri Alessandrino, Tor Tre Teste e Quarticciolo a Roma.

Il racconto è proseguito così: “Mi ha sbattuta a terra, poi ha frugato nel marsupio. Ha preso il mio telefono e voleva che lo sbloccassi, ma non potevo perché è di mio figlio. Lo uso come contapassi. Voleva anche i soldi ma non ce li avevo”.

Dopo aver provato a convincerla ad andare a prendere i soldi a casa, l’uomo le è saltato addosso. “Mi ha minacciato dicendomi che mi avrebbe tagliato la gola. Non so se ce lo avesse veramente questo coltello, non l’ho visto”. La donna ha ammesso: “Ho avuto paura di morire“.

Cosa è successo dopo lo stupro al parco Tor Tre Teste

Dopo la violenza sessuale, l’uomo è fuggito a piedi con il telefono della donna.

La donna è tornata a casa ad avvisare telefonicamente il figlio: “Gli ho detto che ero stata aggredita, mi sono vergognata per quello che era accaduto. Mi sentivo sporca”. Con l’aiuto di alcuni vicini, è emersa poi la verità su quanto realmente accaduto.

L’identikit fatto dai carabinieri

La fuga dell’uomo verso la stazione Termini di Roma è stata monitorata a distanza grazie al Gps presente sul telefono rubato.

Sulla base delle indicazioni ricevute, i carabinieri hanno ricostruito l’identikit dello stupratore: un giovane di circa 30 anni di origine nordafricana.