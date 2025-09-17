Violentata al primo appuntamento a San Donato a Milano dall'uomo conosciuto sui social, arrestato

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una ragazza ventenne è stata violentata vicino al capolinea della metro San Donato a Milano e ha subito anche un tentativo di rapina da parte di un uomo conosciuto sui social. L’aggressione è avvenuta durante il primo appuntamento, la giovane è riuscita a fuggire e ha fornito informazioni dettagliate che hanno permesso alle forze dell’ordine di identificare e arrestare l’aggressore, un 38enne pregiudicato.

La violenza durante il primo appuntamento

La ventenne ha conosciuto l’uomo su una chat di Telegram a luglio e i due si sono dati appuntamento, per la prima volta, il 9 settembre.

La giovane ha incontrato l’uomo in una zona non lontana dal capolinea della metropolitana di San Donato.

L’area in cui è avvenuta la violenza

Lui, armato di coltello, l’avrebbe immediatamente aggredita e violentata per poi tentare di rapinarla.

La 20enne è stata anche picchiata, “afferrata per il collo” e chiusa nella macchina dall’uomo che aveva anche bloccato “le serrature”, si legge negli atti. Nonostante il panico, è riuscita a “liberarsi sferrandogli un pugno” e poi a fare un video, mentre lui si allontanava con l’auto.

L’arresto dell’uomo

Una volta fuggita, la giovane ha quindi sporto denuncia fornendo agli inquirenti informazioni “dettagliate“, come hanno detto gli investigatori, che si sono rivelate fondamentali per individuare l’uomo.

I carabinieri sono risaliti al 38enne italiano pregiudicato anche attraverso una serie di riconoscimenti fotografici, analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e alcuni testimoni.

Le informazioni della vittima, “lucide, coerenti e dettagliate”, si sono rivelate fondamentali per ricostruire la violenza e risalire all’identità dell’uomo e alla sua auto, la cui targa è stata ripresa nel video fatto dalla giovane dopo essere riuscita a fuggire dall’auto.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di “violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere” e ora si trova nel carcere di San Vittore.

Il precedente per un’altra violenza

Il 38enne era già stato condannato, il 17 marzo 2025, “per fatti analoghi commessi nel 2023″ e con le stesse “modalità”.

Nel provvedimento, oltre a ricostruire le accuse di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto del coltello, la giudice ha dato conto della precedente e recente condanna di primo grado a Milano a carico dell’uomo per un tentativo di violenza avvenuto “con il medesimo modus operandi” e denunciato da un’altra giovane.

Nell’ordinanza si parla di serialità e di una “condotta predatrice sistemica, frequentissima, raffinata e molto pericolosa”, che passa attraverso “la ricerca di contatti” con donne “attraverso le piattaforme social”.