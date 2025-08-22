Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di Polistena (Reggio Calabria) ha denunciato il marito dopo quasi vent’anni di soprusi e violenze domestiche: l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere grazie all’attivazione del Codice Rosso, mentre la Procura di Palmi coordina le indagini. Secondo quanto si apprende dal sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio nel 2006 e si è protratta fino ad oggi, con la vittima costretta al silenzio da minacce e paura.

Una storia di soprusi durata quasi vent’anni

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la protagonista di questa drammatica vicenda è una donna residente a Polistena. Per 19 anni, la vittima ha subito in silenzio un’escalation di maltrattamenti, aggressioni fisiche, violenze sessuali e atti persecutori all’interno delle mura domestiche. Il clima di terrore e sottomissione imposto dal marito ha segnato profondamente la quotidianità della famiglia, costringendo la donna a ricorrere a cure psichiatriche per sopportare la situazione.

La denuncia e l’avvio delle indagini

La svolta è arrivata quando la donna, superando la paura e la vergogna, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Polistena. La denuncia, dettagliata e coraggiosa, ha permesso di ricostruire un quadro inquietante di vessazioni e violenze che si sono aggravate nel tempo. Immediatamente, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palmi, guidata dal Procuratore Emanuele Crescenti, è stata avviata un’indagine approfondita.

Attivato il Codice Rosso per la tutela della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il caso è stato trattato con la massima urgenza grazie all’attivazione del “Codice Rosso”, la procedura che garantisce priorità assoluta ai casi di violenza domestica e di genere. Questo strumento, introdotto per tutelare le vittime e accelerare le indagini, ha consentito di intervenire tempestivamente per proteggere la donna e i suoi familiari.

Le accuse a carico dell’uomo

L’uomo, marito della vittima, è chiamato a rispondere di reati gravissimi: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’indagato avrebbe manifestato una bramosia sessuale e una violenza irrefrenabile, trasformando la propria abitazione in un luogo di paura e sopraffazione. La gravità delle condotte e il rischio concreto di reiterazione dei reati hanno spinto il Giudice a disporre la misura più severa prevista: la custodia cautelare in carcere.

L’arresto e la misura cautelare

L’uomo è stato quindi arrestato e tradotto in un istituto penitenziario, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La decisione del Giudice si è basata sulla pericolosità sociale dell’indagato e sulla necessità di tutelare la vittima da ulteriori violenze e minacce. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e della magistratura ha permesso di interrompere un ciclo di abusi che sembrava non avere fine.

Il ruolo della Procura di Palmi

La Procura della Repubblica di Palmi, sotto la guida del Procuratore Emanuele Crescenti, ha coordinato le indagini sin dalle prime fasi, assicurando la massima attenzione e rapidità nella raccolta delle prove e nell’ascolto della vittima. L’attivazione del Codice Rosso ha rappresentato un elemento chiave per garantire la tutela immediata della donna e per accelerare l’iter giudiziario.

Il dramma della violenza domestica

Il caso di Polistena mette in luce, ancora una volta, la gravità e la diffusione del fenomeno della violenza domestica in Italia. Molte vittime, come la donna protagonista di questa vicenda, restano intrappolate per anni in una spirale di paura e isolamento, spesso senza trovare il coraggio di denunciare. La storia di questa donna dimostra quanto sia importante rompere il silenzio e affidarsi alle istituzioni per uscire da situazioni di abuso.

Il principio di non colpevolezza

È importante ricordare che, come previsto dalla legge, l’uomo arrestato è da considerarsi non colpevole fino a sentenza definitiva. Le indagini sono ancora in corso e il procedimento si trova nella fase preliminare. Sarà compito della magistratura accertare le responsabilità e garantire il rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte.

Un appello alle vittime: non restate in silenzio

Le forze dell’ordine e le istituzioni invitano tutte le persone vittime di violenza o stalking a non restare in silenzio. È fondamentale chiedere aiuto e denunciare ogni forma di abuso. Sono attivi il 112 – Numero Unico di Emergenza – e il 1522 – Numero Antiviolenza e Stalking, servizi gratuiti e disponibili 24 ore su 24 per offrire supporto e assistenza a chi si trova in difficoltà.

Il coraggio di una donna e la risposta dello Stato

La vicenda di Polistena rappresenta un esempio di coraggio e determinazione. Dopo 19 anni di silenzio, la vittima ha scelto di affidarsi alle forze dell’ordine, trovando finalmente ascolto e protezione. L’intervento tempestivo dei Carabinieri e della magistratura dimostra l’impegno dello Stato nella lotta contro la violenza domestica e nella tutela dei diritti delle persone più vulnerabili.

IPA